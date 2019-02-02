В Нижнем Новгороде и Самаре стартовали региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу

В российских регионах начались региональные полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России» - флагманского проекта открытой платформы «Россия - страна возможностей». В Приволжском федеральном округе было зарегистрировано рекордное количество участников, поэтому ПФО стал единственным в стране округом, где местные полуфиналы было решено провести сразу в двух городах. 2 февраля, в субботу, конкурс параллельно стартовал в Нижнем Новгороде и Самаре.

В общей сложности после контрольного тестирования к региональным полуфиналам допустили 348 человек. 73 из них представляют Нижегородскую область, 51 - Самарскую, 37 - Башкортостан. Также в десятке лидеров по числу полуфиналистов - Татарстан (республика делегировала в общей сложности 30 конкурсантов), Пермский край (также 30), Саратовская область (24), Удмуртия (20), Кировская область (15), Оренбургская область и Чувашия - по 14. Стоит отметить, что также в региональном полуфинале ПФО участвует один гражданин Украины - к конкурсу допускаются и иностранцы. В дальнейшем эти конкурсанты могут получить распределение, например, в иностранных дипломатических представительствах за рубежом.

Перед участниками выступил губернатор Нижегородской области наставник конкурса Глеб Никитин

- Уникальность этого конкурса никому не нужно объяснять, - сказал на церемонии открытия полуфинала в Нижнем Новгороде Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. - Глава государства поставил четкую задачу: молодые, амбициозные, перспективные и талантливые люди, у которых есть безусловные лидерские качества и управленческие компетенции, - это основа кадрового резерва нашей России.

- Мы не только перезагружаем полностью отношение к кадровой работе как на госслужбе, так и в целом в стране, мы еще и запускаем по поручению президента институт наставничества в новом виде, - рассказал губернатор Нижегородской области наставник конкурса Глеб Никитин. - К этой базе (новых управленцев, которые проявят себя на конкурсе, - Авт.), мы все будем обращаться и в 2020-м, и в 2021-м, и в дальнейших периодах.

В церемонии открытия полуфинала в Самаре принял участие заместитель Полпреда Президента РФ по ПФО Олег Машковцев

Руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров дал участникам несколько советов:

- Во-первых, - максимально хорошо проявить все свои знания и умения, во-вторых, познакомиться с большим количеством людей вокруг вас, единомышленников, людей умных, интересных, открытых. Третье - просто получить удовольствие, насладиться теми днями, которые вам предстоят.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Стоит отметить, что все участники в рамках региональных полуфиналов должны также выполнить заочное конкурсное задание «Сердце лидера» - запустить в своих городах или областях какие-либо социальные проекты.

- Очень радостно нам, организаторам, видеть, читать, смотреть, изучать то, что вы уже делаете в рамках социальных проектов, - отметил Комиссаров. - Много новых, интересных, для нас даже неожиданных идей. Я уверен, что независимо от исхода конкурса, то, что вы делаете, точно отзовется в сердцах многих других людей вокруг вас и сделает нашу страну лучше.

В церемонии открытия полуфинала в Самаре принял участие заместитель Полпреда Президента РФ по ПФО Олег Машковцев.

- Ключевое значение для достижения амбициозных результатов, поставленных главой государства, имеет качество системы управления - России нужны инициативные, целеустремленные и высокопрофессиональные кадры, - заявил он.

- Для меня большая честь принимать полуфинал конкурса ЛР на самарской земле, - обратился к участникам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Вы уже состоявшиеся лидеры, готовые проявлять решимость, брать на себя ответственность, то есть показывать те качества, которые сегодня так нужны и России, и региону.

Полуфиналы пройдут 2 и 3 февраля. 4-го будут подведены их итоги, станут известны имена финалистов от ПФО.

«Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители - еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва», - сообщили в пресс-службе конкурса «Лидеры России».