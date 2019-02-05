У шефа проблемы с деньгами? Получим пособия сами!

Когда зачетный принцип не оправдывает себя

- Моя сестра недавно узнала, что беременна. В компании, где она работает, ситуация нестабильная, периодически задерживают зарплату, - рассказывает читательница «КП» Ольга. - Мы переживаем, что к моменту оформления декрета полная сумма пособия сестре «не светит». Есть ли какие-то способы подстраховаться в таких случаях?

«В подобных ситуациях и во многих других случаях граждан может защитить проект «Прямые выплаты», - поясняют эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, это ведомство отвечает в нашей стране за оплату больничных листов, выплату пособий по материнству, а также за господдержку для пострадавших от трудовых увечий. Традиционно всем этим категориям социальные пособия выплачивали работодатели по так называемому зачетному принципу - то есть, снижая на сумму выплат свои взносы в ФСС. Однако схема зачетного механизма отчасти перестала отвечать современным экономическим реалиям и социальным требованиям, отмечают в Фонде. Проявились существенные недостатки. Среди них — задержки выплат пособий из-за недобросовестности работодателя, из-за отсутствия у организаций на счете достаточных денежных средств (особенно, если в небольшой компании оказывается сразу несколько «декретниц») и даже исчезновение работодателей.

Вовремя и в полном объеме

Чтобы решить типичные проблемы, в 2011 году Фонд социального страхования запустил пилотный проект «Прямые выплаты». Его суть в том, что деньги поступают работникам — получателям пособий напрямую из региональных отделений ФСС РФ, минуя работодателя.

- С новой системой работодатель практически исключен из схемы выплат пособий, - уточняют специалисты. - Теперь в его обязанности входит лишь предоставление соответствующих документов в территориальный орган Фонда. И оплата первых трех дней нетрудоспособности работника, если речь идет о больничном листе. С четвертого дня пособие оплачивает Фонд.

Новый порядок выплат дает работникам гарантии, что социальные пособия будут перечисляться им вовремя и в полном объеме, подчеркивают эксперты ФСС. Человек может получить пособие из Фонда напрямую, выбрав по своему желанию один из способов перечисления денег: по реквизитам расчетного счета в банке, на номер карты «Мир» (если она есть), или почтовым переводом.

Увидеть и проверить

К концу 2018 года «Прямые выплаты» работали в 39 регионах России (их полный список см. ниже). В 2019 году к проекту присоединяются еще 20 регионов. И до 2021 года механизм будет распространен на всю страну.

- На первом этапе перехода на такую систему бывает всплеск обращений с вопросами от граждан и работодателей, - рассказывают в ФСС. - Но в течение первых двух месяцев - полугода механизм, как правило, отлаживается.

Встречаются опасения, что из-за изменения порядка выплат и документооборота могут возникать задержки перечисления пособий, однако это неоправданные переживания. «Прямые выплаты» как раз гарантируют в первую очередь соблюдение сроков предоставления пособий. Если работодатели имеют финансовые проблемы, в том числе находятся на различных стадиях банкротства, работники в любом случае получают пособие своевременно, без малейших задержек и в полном объеме. В регионах-пилотах, участвующих в проекте «Прямые выплаты», нет ни одной жалобы на несоблюдение сроков, подчеркивают эксперты.

Второй важный момент - прозрачность начисления страховых выплат. В Фонде также создан личный кабинет для застрахованного лица, где размещается сумма страховой выплаты (то есть того или иного вида пособия) с расшифровкой: как она рассчитывалась. Человек увидит, сколько дней пребывания на больничном учитывается, какая средняя зарплата берется для расчета пособия. В итоге каждый работник будет не только своевременно и гарантированно получать установленное государством социальное обеспечение, но и сможет точно, до копейки, видеть, как и что влияет на размер выплаты.

Кроме того, при системе прямых выплат улучшается проверка подлинности листков нетрудоспособности, и благодаря этому существенно снижается число случаев мошенничества с поддельными больничными – поддельные номера листков нетрудоспособности сразу контролируются системой Фонда и при получении информации о необходимости выплаты пособия на основании поддельного больничного все документы будут возвращены Фондом работодателю.

Таким образом, и работодатель будет уведомлен о недобросовестности его сотрудников.

НА ЗАМЕТКУ

Какие регионы участвуют в проекте

Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области, Хабаровский край, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская, Самарская области, Республика Мордовия, Брянская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Ульяновская области, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, Приморский край, Амурская область, Вологодская область, Омская область, Орловская область, Магаданская область, Томская область, Еврейская автономная область. С 1 июля 2018 года к проекту подключились Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Костромская и Курская области.

В 2019 - 2020 годах к проекту будут подключены еще 38 регионов России. Уточнить, когда войдет в «Прямые выплаты» ваш регион, можно, позвонив в отделение ФСС РФ по своему месту жительства.

ИТОГО

Преимущества нового порядка

• Гарантируется правильность расчета пособий,

• можно самостоятельно выбрать способ получения денег (на банковский счет, на карту «Мир» или почтовым переводом),

• пособие перечисляется в течение 10 дней после поступления в ФСС РФ необходимых сведений для выплаты,

• для работодателя снижается нагрузка по расчету и выплате социальных пособий.КСТАТИ

Если работодатель - банкрот

Даже если ваш регион еще не вошел в систему прямых выплат, то в ряде случаев можно получить пособия по материнству напрямую в территориальном органе Фонда социального страхования РФ. Это следующие ситуации:

• если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием;

• если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России);

• если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам;

• если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства.