Экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин: есть система незаконного трафика, когда за 5-10 тысяч евро люди могут проникнуть в Шенгенскую зону

Как сообщил экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин, выступая в понедельник на лекции для студентов МГИМО, нынешняя ситуация в отношениях между Россией и Западом является «прискорбной», и эту проблему нужно исправлять:

— Я не считаю, что от «нормандского формата» стоит отказываться [имеется в виду попытки урегулирования ситуации с гражданским конфликтом на Украине в формате трёхсторонних переговоров Москвы, Берлина, Парижа и Киева — Ред.]. Стоит «перезапустить» его. Даже в конце холодной войны проводились двусторонние саммиты — а сейчас отношения России с Западом хуже, чем 30 лет назад. Я считаю, что это абсурд. А сейчас и санкции [вводятся], и общение не такое частое. Нам нужно преодолеть это. Необходимо найти способ «перезапустить» франко-русские отношения. Нынешнее положение дел весьма прискорбно, — отметил 71-летний ветеран французской политики.

Приводим и другие интересные фрагменты из его выступления в МГИМО — о роли соцсетей в движении «Жёлтых жилетов» и «Арабской весне», проблемах в отношениях с Вашингтоном и системе трафика нелегальных мигрантов в Шенгенскую зону.

О вопросах к США

У Франции было специфическое восприятие событий, связанных с холодной войной и её окончания. Для нас проблемой номер один всегда были отношения с США, поскольку это достаточно сложная сфера. Сложно быть независимыми — и одновременно связанными с такой мощной державой. «Мы друзья американского народа, но у нас самостоятельная политика», — говорят французы.

[Нынешний президент США Дональд] Трамп [который видит ситуацию по-другому] — это своего рода карикатура, преувеличенный образ, вызывающий скандальную реакцию; но ещё до Трампа в США было мнение, что союзник — это тот, кто идёт в фарватере Вашингтона во всём.

Не верю в возможность развала ЕС

Европа — своего рода спасательный круг, гарантия защиты [для стран-членов ЕС], при этом продолжается дискуссия между теми, кто выступает за продолжение евроинтеграции, и теми, кто выступает за ограничение евро в каких-то аспектах. Есть много людей, которые являются «антиевропейцами», как партия Марин Ле Пен во Франции, но при этом не готовы отказываться от евро. Я не верю в отступление от процессов евроинтеграции; полагаю, что произойдёт лишь усовершенствование некоторых механизмов.

Миграцию надо регулировать

[Массовая] миграция в Европу вызывает споры. Но никогда не будет ни полного закрытия, ни полного открытия европейских границ. Тут необходима золотая середина. Есть гигантская система незаконного трафика, когда за сумму в 5-10 тысяч евро люди могут проникнуть в Шенгенскую зону, а там ими уже занимаются различные «благотворительные» организации. При этом такие преступники хорошо разбираются в различии законодательства в разных странах, и понимают, куда ехать… Думаю, через некоторое время мы придём к более жёсткому регулированию миграционных потоков, отделяя политических беженцев от экономических.

Без соцсетей не было бы «арабской весны»

Не нужно рассматривать движение «Жёлтые жилеты» как чисто французский феномен. Есть часть людей, которых нельзя назвать бедными, но которым не хватает денег, у которых трудности из-за [высоких] налогов. Другой аспект — социальные сети, смартфоны, которые тоже значительно влияют на протест. Если бы этих социальных сетей не было бы, то это не приняло бы такие масштабы. Без социальных сетей не было бы «арабской весны» ни в Тунисе, ни в Египте. В обществах, даже авторитарных, всё сложнее организовать руководство: люди быстро получают информацию и самоорганизуются. Но можно ли создавать демократию через эти соцсети? Совсем не очевидно.

О санкциях

Санкции в целом нужно преодолеть; я не сказал бы, что «отменить», но перейти на новый уровень их обсуждения. Долгие годы американцы говорили: мы расширим НАТО на Украину. Но при этом другие американцы говорили: это настоящая провокация, это значит, что в Крыму и Севастополе тоже будет НАТО. Даже Бжезинский говорил, что «Украине нужен приоритет». Киссинджер указывал, что после распада СССР не прилагалось никаких усилий, чтобы присоединить Россию к системе коллективной безопасности в Европе.

О русофобии

Русские остались русскими, и некоторые на Западе считают, что это ужасно. Три четверти элит во Франции считают, что Россия представляет огромную опасность, и эта точка зрения доминирует.

О главном

«Международного сообщества» не существует. Есть мировая многосторонняя система, которая функционирует (и это хорошо); но настоящей общности в смысле одинакового восприятия мира различными народами, конечно, нет. И нужно размышлять о разнообразном видении мира, особенно если мы хотим работать над разногласиями.

[…]

Но, как говорят учёные, хаос — это фаза, которая предшествует реорганизации.

* * *

Напомним, Юбер Ведрин (ударение на последний слог) почти 20 лет работал в сердце французских властных структур, был 14 лет советником президента Франсуа Миттерана, потом — министром иностранных дел при первом сроке Жака Ширака в 1997-2002 годах. «С 2002 года у меня нет официальных должностей; некоторые президенты Франции предлагали мне вернуться во властные структуры, но свобода — это то, что даёт нам возможность размышлять», — отметил господин Ведрин.