Выбираем клинику: для себя, для семьи, на всю жизнь

Как сориентироваться среди множества медицинских учреждений и не пожалеть о выборе?

Сегодня в частных клиниках пациенты могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, сохранив при этом силы и нервы. Отсутствие очередей, достойный уровень сервиса, высокая квалификация специалистов делают лечение комфортным и эффективным.

Если речь идет о крупном частном учреждении, охватывающем множество медицинских дисциплин, то кроме перечисленных преимуществ оно готово предложить нечто большее, а именно — комплексный подход в постановке диагноза и лечении.

Участие врачей разных направлений позволяет не только поставить точный диагноз, но и решать самые разные проблемы, связанные со здоровьем, одновременно и в кратчайшие сроки.

В сочетании с передовой технической оснащенностью такой подход выводит оказание врачебной помощи на принципиально новый уровень. Как это реализуется на практике, рассказывают специалисты АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), одного из крупнейших частных многопрофильных центров столицы.

Всё рядом и всё взаимодействует

Наша клиника изначально стремилась к тому, чтобы сконцентрировать все необходимые виды медицинской помощи «под одной крышей». За 28 лет непрерывного развития она постепенно расширяла диапазон услуг и на сегодняшний день АО «Медицина» располагает двумя корпусами площадью более 35 тыс. м2 и включает в себя:

• поликлинику;

• стационар;

• реабилитационное отделение;

• круглосуточную скорую помощь;

• ультрасовременный онкологический центр Sofia.

Это означает полный спектр медицинской помощи по 66 направлениям: от лабораторных анализов до сложнейших хирургических операций.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) — более 300 врачей и все они взаимодействуют друг с другом. За счет такого сотрудничества в АО «Медицина» можно всесторонне охватить проблемы пациентов с большим количеством патологий. У пациента могут быть и болезни сердца, и сахарный диабет, и онкология. Для помощи таким пациентам в нашей клинике проводятся междисциплинарные консилиумы, при необходимости привлекаются консультанты — академики, профессора.

За каждым пациентом при этом закрепляется персональный врач-куратор, который координирует лечение, назначенное другими специалистами. Врач-куратор участвует в процессе лечения своих пациентов и в поликлинике, и в стационаре, если потребуется госпитализация, и далее, при наличии показаний, в период реабилитации.

Благодаря такой преемственности на всех этапах лечения достигается высокая эффективность врачебной помощи. Подход к диагностике, терапии и реабилитации как к взаимосвязанным процессам способствует скорейшему выздоровлению и возвращению пациента к обычной жизни.

Техника — половина дела

В режиме цейтнота бывает очень важно в течение одного дня пройти обследование и посетить своего лечащего врача повторно. Максимальное время изготовления любых анализов в нашей лаборатории — несколько часов, получение результатов инструментального исследования — несколько минут.

Чтобы быстро установить диагноз и начать результативное лечение, наши специалисты располагают технологической базой всей многопрофильной клиники.

Есть по-настоящему уникальное оборудование, которое в европейской части России встречается в единичных экземплярах. Например, компьютерный томограф Revolution CT или магнитный томограф MAGNETOM SkyraВ. Они позволяют получать объемное изображение органов высочайшей четкости, при этом сканируют тихо, что делает их незаменимыми в случае обследования детей и тех, кому сложно удержать тело в покое несколько минут.

Все операционные в клинике — гибридные, оснащены по последнему слову техники, благодаря чему активно развивается малоинвазивная хирургия, когда операции проводятся через мини-разрезы. Такие вмешательства существенно сокращают сроки стационарного лечения и дальнейшей реабилитации пациента.

Сегодняшние новейшие медицинские технологии способны обнаружить болезнь на самой ранней стадии, когда изменения в органе еще не произошли, но его функция уже нарушена, и устранить проблему с минимальной травматичностью и рисками для пациента. Именно поэтому в клинике АО «Медицина» используется только самое современное медицинское оборудование ведущих фирм-производителей.

Высокоточные, современные методы диагностики и лечения в нашей клинике доступны также в рамках ОМС. В настоящее время объем услуг, предоставляемых по ОМС и ДМС, расширяется и клиника часто сотрудничает со страховыми компаниями.

Качество и безопасность жестко контролируются

АО «Медицина» уделяет особое внимание обеспечению безопасности обслуживания пациентов, что достигается за счет высокой дисциплины всего персонала и соблюдения строгих протоколов оказания врачебной помощи. Наша клиника первой в России прошла аккредитацию по международным стандартам качества медицинской помощи JCI (Joint Commission International – Объединенная международная комиссия). Это обеспечивает безопасность пациентов во всех аспектах, а также максимальную открытость процесса диагностирования и лечения.

Для наших пациентов в клинике

• обязательно выдаются рекомендации и информация по используемым лекарственным препаратам в письменном виде;

• есть персональный доступ к истории болезни через сайт клиники и мобильное приложение. При этом личные данные пациента надежно защищены;

• все результаты инструментальных исследований выдаются на руки на диске;

• результаты лабораторных анализов могут быть отправлены по электронной почте;

• делаются видеозаписи операций, которые можно получить на носителе;

• проводится смс-информирование родственников о начале и об окончании операций.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) — это своеобразный знак качества, который наши пациенты выбирают снова и снова на протяжении многих лет.

Мы работаем 7 дней в неделю. Записаться на прием, уточнить информацию можно по телефону: + 7 (495) 154-27-65 или на сайте клиники АО «Медицина» www.medicina.ru.

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