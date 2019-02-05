2019-02-04T23:01:49+03:00
Политика

Спасти рядового Матросова

5 февраля – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова
Виктор БАРАНЕЦ
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Эти люди - наша национальная гордость. Навечно. И в числе первых – Александр МатросовЭти люди - наша национальная гордость. Навечно. И в числе первых – Александр Матросов
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В февраля 1943-го, во время боя за псковскую деревеньку Чернушки рядовой 254 полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матросов совершил подвиг - закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Немецкий пулемет захлебнулся, и этого нашим бойцам хватило, чтобы уничтожить огневую точку и рвануть вперед. Деревня была взята.

Подвиг Матросова длился минуту! А заслуженная слава о нем, поддерживаемая мощной машиной советской пропаганды, замахнулась на вечность.

В десятках городов появились памятники Матросову, о нем снимали фильмы и писали книги, его имя присваивалось кораблям, школам и пионерским дружинам.

Но когда распался СССР и наступило время «переосмысления отечественной истории», портреты Героя стали валяться на помойках. Музей Матросова уничтожили, мемориальный комплекс разграбили и даже сам факт подвига поставили под сомнение, запустив циничный анекдот, буд-то боец поскользнулся и случайно упал грудью на амбразуру...

Имя Матросова (как и многих других Героев) попало в грязные жернова либеральной пропаганды - «десоветизации и дегероизации». Героями становились олигархи и рэкетиры. А Матросовых представляли блаженными дурачками, отдавшими жизнь непонятно за что.

И уже давно бы пора спасти рядового Матросова от пошлых наветов. Ведь по большому счету речь не только о нем. Разве вы не слышали «на полном серьезе», что Николай Гастелло умышленно свой горящий самолет на немецкую колонну с заправщиками не направлял, а «по-дурости» свалился на нее? Разве вы не слышали, что Зоя Космодемьянская была не партизанкой, а «террористкой» - поджигала сельские хаты и конюшни?

Мы знаем, кому очень хочется, чтобы у нас было поменьше Матросовых.

Но они не переводятся. Мы помним подвиги 9-й роты в Афгане и 6-й - в Чечне. Помним старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который в Сирии вызвал огонь на себя...

Эти люди - наша национальная гордость. Навечно. И в числе первых – Александр Матросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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