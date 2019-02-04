2019-02-04T13:07:44+03:00
Спорт

Евгения Медведева едет снова домой. Она выступит в финале Кубка России

Турнир пройдет через две недели в Великом Новгороде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева снова выступит на соревнованиях в РоссииЕвгения Медведева снова выступит на соревнованиях в РоссииФото: REUTERS
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Двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпиады 2018 в Пхенчхане Евгения Медведева снова выступит на соревнованиях в России. Тренер спортсменки Брайан Орсер некоторое время назад после возвращения фигуристки в Канаду говорил, что Женя вернется снова домой для участия в соревнованиях. Однако не уточнял каких. И вот стало точно известно - Медведева представит свою программу в финале Кубка России.

Турнир пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новогороде. И по результатам этого турнира, как говорили тренеры, будет собран окончательный состав сборной для участия в чемпионате мира. Так что в теории Медведева еще имеет шансы на попадание на чемпионат мира по фигурному катанию 2019. Он пройдет в марте в японском городе Саитама.

- Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде. Полный состав участников будет определен в ближайшие дни, - сказал в интервью ТАСС президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

В этом сезоне Евгения Медведева заняла лишь седьмое место на чемпионате России в Саранске. И не попала в состав сборной на чемпионат Европы. А в финале Гран-При Женя в этом сезоне впервые в карьере не выступала, не сумев набрать достаточное количество баллов на отборочных этапах серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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