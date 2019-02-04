В новом сезоне юмористического шоу Stand Up зрителей ждет битва поколений

Этот проект уже несколько лет борется за неофициальное звание флагмана отечественного телеюмора и, по оценкам многих зрителей, в этом сражении уверенно побеждает. Хотя здесь, в отличие от КВН, выступления баллами не оцениваются и никто по итогам очередного раунда не выбывает. То ли дело программа "Открытый микрофон", которая является по отношению к Stand Up своеобразной младшей лигой - здесь идет схватка за призовые деньги и возможность попасть в компанию к "старшим". "Открытый микрофон" работает весьма активно и уже познакомил публику с целой кучей молодых и амбициозных комиков, готовых потеснить признанных мастеров. Именно поэтому новый сезон шоу Stand Up его создатели окрестили "Битвой поколений".

В свежих выпусках мы увидим своеобразное соревнование между условными "стариками" и "молодежью". Тимур Каргинов, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Юлия Ахмедова, Виктор Комаров и другие аксакалы попадут под пресс со стороны дерзких "юниоров" - Евгения Чебаткова, Гурама Амаряна, Андрея Атласа, Сергея Деткова, Алексея Шамутило и других острословов, засветившихся в "Открытом микрофоне". Кстати, некоторые остроты "молодых" будут напрямую адресованы "старшим", причем шутки эти будут весьма и весьма жесткими. Удастся ли ветеранам сдержать обиду или юмористический конфликт приобретет космические масштабы?

ТНТ, Stand Up, новый сезон. По воскресеньям с 10 февраля, 22.00