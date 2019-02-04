Сборная Украины отказалась ехать на зимнюю Универсиаду в Красноярск

С 2 по 12 марта в Красноярске пройдет всемирная зимняя Универсиада - крупнейшее соревнование по разным видам спорта для атлетов-студентов. И на эти состязания отказалась ехать команда Украины. Они не подали ни одной заявки ни в один вид спорта.

- Спортсмены Украины не приедут в Красноярск, - заявил в интервью ТАСС первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

Из-за политической обстановке в марте 2018 года власти Украины выпустили приказ. Согласно ему официально запрещено спортсменам находиться на тренировочных сборах и соревнованиях на территории России. Но затем формулировка была смягчена и было сказано, что не рекомендовано принимать участия в соревнованиях, т.к. поездка не будет в таком случае профинансирована. В разное время из-за этого приказа жертвами обстоятельств становили сборные Украины по биатлону и спортивной борьбе, которые не могли принять нормального участия в международных стартах на территории России.

Зимняя Универсиада 2017 года прошла в Алма-Ате и для команды Украины завершилась десятой строчкой в медальном зачете. Спортсмены выиграли 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.