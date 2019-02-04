2019-02-04T14:45:58+03:00
Экономика

Профсоюзный форум войдет в программу саммита БРИКС в России

Участники обсудят многие вопросы, в том числе модернизацию промышленности, гибкие формы занятости и защиту прав трудящихся
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В Москве состоялась встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, на которой особое внимание было уделено предварительной повестке Профсоюзного форума, традиционно включенного в деловую повестку саммита БРИКС, который пройдет в Челябинске в 2020 году.

Как отметил Михаил Шмаков, участники Профсоюзного форума обсудят такие вопросы, как структурная трансформация, модернизация промышленности и занятость; гибкие формы занятости и защита прав и интересов трудящихся; развитие профессионально-технического образования; построение гармоничных производственных отношений; стимулирование инклюзивного роста.

В свою очередь Антон Кобяков дал высокую оценку работе Федерации профсоюзов в подготовке предыдущих мероприятий в ходе саммитов БРИКС как в России, так и за рубежом.

«Российские профсоюзы планомерно выступают за позиционирование БРИКС как новой модели глобальных отношений. Несмотря на культурные, экономические и социально-политические различия, нас объединяет схожесть ряда социальных вопросов. Убежден, что формат БРИКС позволит выработать решения по улучшению положения трудящихся в развивающихся экономиках, придаст новый импульс межгосударственному сотрудничеству», – подчеркнул Кобяков.

В завершение встречи председателю ФНПР было предложено рассмотреть возможность организации профсоюзных секций на мероприятиях Фонда Росконгресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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