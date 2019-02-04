Илья Авербух о рекорде Трусовой: "Взрослых надо сравнивать со взрослыми, а детей с детьми. У всех свои рекорды"

В Перми прошел чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров, на котором воспитанницы Этери Тутберидзе вновь заняли весь пьедестал. Только на взрослом первенстве страны они были в другом порядке. В декабре в Саранске победила Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, а третье - Алена Косторная. При этом 14-летние девчонки обставили и Загитову, и Медведеву, и Самодурову, выигравшую недавно чемпионат Европы. Теперь же в Перми с мировым рекордом победила Трусова, а Косторная и Щербакова оказались сразу вслед за ней. Прокомментировать эти феноменальные результаты мы попросили известного хореографа Илью Авербуха.

- Илья, сейчас все обсуждают уникальный рекорд, который установила Трусова (233.99 балла). Она показала результат даже лучше, чем японка Рика Кихира, победившая в декабрьском финале Гран-при (233,12). Но ведь это неофициальные рекорды?

- Я не знаю, честно говоря. Я думаю, что это некорректно. Взрослых надо сравнивать со взрослыми, а детей с детьми. У всех свои рекорды. Думаю, что просто надо порадоваться за наших девочек и ждать их перехода во взрослое катание. Мне из этой уникальной тройки больше всего нравится Косторная, потому что у нее очень хорошее скольжение.

- А когда девочки смогут выступать по-взрослым?

- Им всем летом уже будет по 15 лет, значит со следующего сезона. А в этом они еще поедут на юниорский чемпионат мира.

- Девочки из группы Тутберидзе прыгают четверные. Это потолок сложности?

- В принципе, все ожидаемо, так было всегда - сначала шло мужское фигурное катание, за ним женское... То, что сейчас делают девочки, мальчики делали 20-25 лет назад. Рано или поздно и одиночницы должны были к этому прийти, все вполне логично, все укладывается в рамках той погрешности, которая существует. Приблизительно контент, который прыгнула Трусова, это контент Алексея Ягудина 2002 года.

- Илья, вы в этом сезоне поставили программу 16-летней Соне Самодуровой. А вот с маленькими девочками Тутберидзе вы еще не работали?

- Нет. После Жени Медведевой, с кем то из группы Этери Тутберидзе не работал...