2019-02-04T15:20:28+03:00
Наука

В Египте найдено древнее захоронение с 50 уникальными мумиями

Среди них обнаружены 12 детей
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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В четырех погребальных камерах покоились 50 мумий, в том числе и останки 12 детейВ четырех погребальных камерах покоились 50 мумий, в том числе и останки 12 детейФото: REUTERS
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Ранее неизвестную гробницу нашли на глубине девять метров в районе Туна эль-Гебаль в египетской провинции Эль-Минья (центральная часть страны). В четырех погребальных камерах покоились 50 мумий, в том числе и останки 12 детей. Одни были завернуты в ткань, а другие уложены в саркофаги. Но абсолютно все сохранились в идеальном состоянии. Вместе с ними также были найдены погребальная маска и керамические изделия.

ЭКСПЕРТ: ТАКИХ МУМИЙ ЕЩЕ БУДЕТ МНОГО

- Находка семейных гробниц в Туна эль-Гебаль – безусловно, интересная, но не исключительная, - рассказал «КП» египтолог Виктор Солкин. - Огромный местный некрополь примыкал в древности к городу Хеменну (Гермополю), где почитался Тот – бог мудрости, письма, магии, луны и тайных знаний. Город был одним из самых величественных и богатых в Египте, а потому его некрополь, расположенный западнее, в пустыне, также был обширным и богатым. По сути, речь идет о тысячах гробниц, часть которых связана между собой подземными ходами и катакомбами. Помимо человеческих погребений в центре кладбища находился некрополь священных животных бога Тота – ибисов и павианов. Это подземные галереи общей протяженностью около девяти километров, часть которых до сих пор не была никем исследована.

Судя по тому участку некрополя, где была сделана находка, это коллективное захоронение семей местных жрецов, которые служили Тоту в III-II веках до новой эры. В это время Гермополь медленно приходил в упадок, поэтому погребения очень бедные, в них нет даже самых необходимых предметов заупокойного инвентаря. Исключение – несколько керамических чаш для приношений и расписная маска одной из мумий, сделанная из картонажа – проклеенных слоем льна папируса и гипса.

Однако сами мумии сохранились очень хорошо, что позволит антропологам получить массу ценной информации о том, как жили эти люди, чем они болели, какова была причина их смерти.

В Египте нашли некрополь с десятками мумий.

Это очередная подобная находка в некрополе Туна эль-Гебаль. Предыдущий тайник с мумиями бы обнаружен здесь в мае 2017 года. Огромное пространство древнего кладбища и его подземелья наконец-то систематически исследуются, что позволит не только получить научные данные, но и законсервировать находки, часть которых пополнит экспозицию Великого египетского музея, который откроется у подножия великих пирамид в Гизе в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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