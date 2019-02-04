2019-02-04T16:37:20+03:00
Звезды

Актер сериала "Мажор" назвал жизнь в России проклятьем

Жить в России людям "душно", констатировал Дмитрий Лысенков
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Дмитрий Лысенков.Актер Дмитрий Лысенков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Российский актер театра и кино Дмитрий Лысенков охарактеризовал Россию как нищую и бесперспективную страну. Артист заявил, что жизнь в регионах - это "какое-то проклятие".

"Жизнь в регионах России - это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Губернатор говорит: "Я тут вам дорогу сделал, а вы недовольны, я сейчас перерою ее и уеду. Оставайтесь как хотите!". Моя жена из Нижнего Тагила, там все очень плохо в отношении работы", - заявил актер сериала "Мажор" и фильмов "Сталинград" и "Последний богатырь" в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

В беседе знаменитость сообщила, что жить в России людям "душно".

"У нас в России есть только два города - это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу" - констатировал Лысенков.

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Дмитрий Лысенков заявил, что жить в России людям "душно"
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Актер отметил, что талантливые люди уезжают из России, потому что им становится "душно" на территории страны. Дмитрий также отметил, что россиянам не хватает патриотизма на местном уровне.

Ранее актер Алексей Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране после того, как дал интервью Юрию Дудю. Артист сравнил россиян и американцев. Серебряков уверен, что жители США несколько иначе смотрят на мир. "Американец берет и делает, потому что там психология другая - психология успеха...", - рассказал Серебряков.

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Алексей Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
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По его словам, в России национальная идея заключается в силе, хамстве и наглости: "Думаю, если отъехать 30-50-70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство".

Многих такое сравнение оскорбило. Некоторые отметили, что сам Серебряков имеет роскошный дом в Канаде, но почему-то продолжает работать в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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