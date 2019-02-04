2019-02-04T15:47:33+03:00
Звезды

«Хочу стареть красиво»: Лена Летучая осадила подписчиц, осудивших ее за морщины

40-летняя экс-«Ревизорро» показала фото без фильтров и разочаровала фанаток
Петр СИМОНОВ
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Елена Летучая отзывы к своим постам читаетЕлена Летучая отзывы к своим постам читаетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Яркая и смелая, сексуальная и притягательная Елена Летучая в своей соцсети регулярно выставляет идеальные фотографии. Тут она в очередном стильном наряде…

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...тут блистает на обложке журнала…

elenapegaselenapegas
За правду сильно бьют, но я потерплю
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тут постит суперфотки из отпуска в купальнике…

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... то с экзотическими животными на райских островах...

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Рядом со мной, невероятный вид игуаны
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...то с мужем-красавцем.

elenapegaselenapegas
с любимым мужем
22368 отметок «Нравится»152 комментариевInstagram

Миллионы ее фанатов в Инстграм привыкли к тому, что экс-ведущая «Ревизорро» едва ли не совершенство.

И тут Елена Летучая берет и выставляет видео, где она крупным планом без грима и без фильтров. Небольшие морщинки вокруг глаз, контур лица, далекий от идеального…

elenapegaselenapegas
У меня доброе утро и я люблю иногда побыть наедине с собой и помолчать о чем то
17388 отметок «Нравится»773 комментариевInstagram

Некоторые из подписчиц были не в силах скрыть свое разочарование: «Просто у Летучей такая внешность старушки. И это не морщины, а черты лица», «...без макияжа большинство девушек не лучше мужчин», «...постарела», «как бабушка».

Впрочем, подавляющее число комментарием были напротив комплиментарными. Фанатки Летучей осудили тех, кто осмелился назвать из кумира старой.

Сама Елена Летучая отзывы к своим постам читает, благодарит за похвалу и не молчит в ответ на критику.

Так, телеведущая напомнила хейтерам, что ей 40 лет, то есть вроде и молодая, но возраст есть возраст.

А тем, кто вынуждал ее ответить на хамство и не терпеть, написала развернуто:

- Я не терплю, я улыбаюсь! Все самодостаточные, красавицы по своему, разных возрастов, без желчи пишут хорошее, я всех очень люблю, за то что рядом, тут со мной, пишут, делятся! А те, что гадости пишут, их жалеть надо, не уверенные, обделённые душой, зацикленные на фотошопленых фото многих звёзд, им кажется, что у всех хорошо, а только не у них. Пожалеть их хочется! Я свободная внутренне, независима и да, появились первые морщиночки под глазами, я смотрю на себя в зеркало и люблю их, хочу стареть красиво! А красота женщины это не наклеенные ресницы или волосы, это душа и счастливый взгляд, - ответила недовольным Летучая.

И победоносно выставили очередную фотку в стиле фитоняшки со своего роскошного отпуска на Галапагосах.

elenapegaselenapegas
Даже если Вам немного за 30 Танцуйте как никогда
26182 отметок «Нравится»155 комментариевInstagram

Напомним, Елена Летучая два года назад впервые вышла замуж за 42-летнего бизнесмена Юрия Анашенкова, который ради телезвезды оставил прежнюю жену, мать двоих его детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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