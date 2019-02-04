«Хочу стареть красиво»: Лена Летучая осадила подписчиц, осудивших ее за морщины

Яркая и смелая, сексуальная и притягательная Елена Летучая в своей соцсети регулярно выставляет идеальные фотографии. Тут она в очередном стильном наряде…

elenapegas еленалетучая

...тут блистает на обложке журнала…

elenapegas За правду сильно бьют, но я потерплю

тут постит суперфотки из отпуска в купальнике…

elenapegas На протяжении всей жизни, мы видим знаки....

... то с экзотическими животными на райских островах...

elenapegas Рядом со мной, невероятный вид игуаны

...то с мужем-красавцем.

elenapegas с любимым мужем

Миллионы ее фанатов в Инстграм привыкли к тому, что экс-ведущая «Ревизорро» едва ли не совершенство.

И тут Елена Летучая берет и выставляет видео, где она крупным планом без грима и без фильтров. Небольшие морщинки вокруг глаз, контур лица, далекий от идеального…

elenapegas У меня доброе утро и я люблю иногда побыть наедине с собой и помолчать о чем то

Некоторые из подписчиц были не в силах скрыть свое разочарование: «Просто у Летучей такая внешность старушки. И это не морщины, а черты лица», «...без макияжа большинство девушек не лучше мужчин», «...постарела», «как бабушка».

Впрочем, подавляющее число комментарием были напротив комплиментарными. Фанатки Летучей осудили тех, кто осмелился назвать из кумира старой.

Сама Елена Летучая отзывы к своим постам читает, благодарит за похвалу и не молчит в ответ на критику.

Так, телеведущая напомнила хейтерам, что ей 40 лет, то есть вроде и молодая, но возраст есть возраст.

А тем, кто вынуждал ее ответить на хамство и не терпеть, написала развернуто:

- Я не терплю, я улыбаюсь! Все самодостаточные, красавицы по своему, разных возрастов, без желчи пишут хорошее, я всех очень люблю, за то что рядом, тут со мной, пишут, делятся! А те, что гадости пишут, их жалеть надо, не уверенные, обделённые душой, зацикленные на фотошопленых фото многих звёзд, им кажется, что у всех хорошо, а только не у них. Пожалеть их хочется! Я свободная внутренне, независима и да, появились первые морщиночки под глазами, я смотрю на себя в зеркало и люблю их, хочу стареть красиво! А красота женщины это не наклеенные ресницы или волосы, это душа и счастливый взгляд, - ответила недовольным Летучая.

И победоносно выставили очередную фотку в стиле фитоняшки со своего роскошного отпуска на Галапагосах.

elenapegas Даже если Вам немного за 30 Танцуйте как никогда

Напомним, Елена Летучая два года назад впервые вышла замуж за 42-летнего бизнесмена Юрия Анашенкова, который ради телезвезды оставил прежнюю жену, мать двоих его детей.