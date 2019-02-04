2019-02-04T16:34:30+03:00
Происшествия

Капитан японской шхуны при задержании кланялся в ноги российским пограничникам

57 000 российских крабов удалось вернуть живыми в Японское море, корабль с нарушителями доставлен в порт Находка [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержанная российскими пограничниками японская шхуна «Нишино Мару-68». Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краюЗадержанная российскими пограничниками японская шхуна «Нишино Мару-68». Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю
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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в акватории Японского моря задержана рыболовная шхуна «Нишино Мару-68» (флаг Японии, порт приписки Идзумо), рыбаки которой занимались незаконным выловом краба в исключительной экономической зоне России.

"На судне обнаружено около 7,5 тонн живого краба (более 57 тысяч особей). Предварительный ущерб оценивается в сумму более 39 миллионов рублей", - заявили в ЦОС ФСБ России.

Улов японцев: 7,5 тонн живого краба. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Улов японцев: 7,5 тонн живого краба. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Контрабандисты во время задержания вели себя вежливо. Капитан судна подал им пример: покорно скрестив руки на груди поклонился в ноги российским пограничникам.

Капитан японской шхуны при появлении пограничников приветствовал их поклоном. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Капитан японской шхуны при появлении пограничников приветствовал их поклоном. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Нарушителей границы заставили достать из трюмов всех пойманных крабов и вернуть их обратно в море. Из воды японские моряки подняли 206 незаконно установленных крабовых ловушек.

Только после этой процедуры японское судно было доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Видео задержания японской шхуны: Капитан кланялся в ноги российским пограничникам.57 000 российских крабов удалось вернуть живыми в Японское море, корабль с нарушителями доставлен в порт Находка

ИСТОЧНИК KP.RU

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