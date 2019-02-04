Капитан японской шхуны при задержании кланялся в ноги российским пограничникам
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в акватории Японского моря задержана рыболовная шхуна «Нишино Мару-68» (флаг Японии, порт приписки Идзумо), рыбаки которой занимались незаконным выловом краба в исключительной экономической зоне России.
"На судне обнаружено около 7,5 тонн живого краба (более 57 тысяч особей). Предварительный ущерб оценивается в сумму более 39 миллионов рублей", - заявили в ЦОС ФСБ России.
Улов японцев: 7,5 тонн живого краба. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю
Контрабандисты во время задержания вели себя вежливо. Капитан судна подал им пример: покорно скрестив руки на груди поклонился в ноги российским пограничникам.
Капитан японской шхуны при появлении пограничников приветствовал их поклоном. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю
Нарушителей границы заставили достать из трюмов всех пойманных крабов и вернуть их обратно в море. Из воды японские моряки подняли 206 незаконно установленных крабовых ловушек.
Только после этой процедуры японское судно было доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.
Видео задержания японской шхуны: Капитан кланялся в ноги российским пограничникам.57 000 российских крабов удалось вернуть живыми в Японское море, корабль с нарушителями доставлен в порт Находка
ИСТОЧНИК KP.RU