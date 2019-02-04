Капитан японской шхуны при задержании кланялся в ноги российским пограничникам

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в акватории Японского моря задержана рыболовная шхуна «Нишино Мару-68» (флаг Японии, порт приписки Идзумо), рыбаки которой занимались незаконным выловом краба в исключительной экономической зоне России.

"На судне обнаружено около 7,5 тонн живого краба (более 57 тысяч особей). Предварительный ущерб оценивается в сумму более 39 миллионов рублей", - заявили в ЦОС ФСБ России.

Улов японцев: 7,5 тонн живого краба. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Контрабандисты во время задержания вели себя вежливо. Капитан судна подал им пример: покорно скрестив руки на груди поклонился в ноги российским пограничникам.

Капитан японской шхуны при появлении пограничников приветствовал их поклоном. Кадр из видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Нарушителей границы заставили достать из трюмов всех пойманных крабов и вернуть их обратно в море. Из воды японские моряки подняли 206 незаконно установленных крабовых ловушек.

Только после этой процедуры японское судно было доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.