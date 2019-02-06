Певец изгнания и нелюбви

Он снял пока «всего лишь» пять фильмов, но каждый из них становился большим событием, вызывал фурор, провоцировал споры - не только эстетического характера. Я был в Венеции в 2003 году, когда фестиваль выиграло его «Возвращение», причем дебютант Звягинцев был самым беспрецедентным образом награжден сразу двумя «Золотыми львами» - за лучший фильм и лучший дебют. Прекрасно помню, как еще до этого триумфа весь остров Лидо стоял на ушах и отовсюду неслось: «Фильм руссо белиссимо!». Ничего подобного наблюдать с тех пор мне больше не приходилось.

После такого огромного успеха, вообще говоря, мало кто выживает. Звягинцев выжил, сняв фильм «Изгнание», в котором продолжил поиски в жанре философской притчи. Но уже тогда говорил мне в интервью: «Я не знаю, буду ли я и дальше развивать это язык, этот стиль. Не знаю, какой фильм будет следующим.»

Следующей стала «Елена» - поворотная для режиссера работа, которые многие считают у него лучшей. Развивая более абстрактный язык своих ранних картин, Звягинцев не избавился в ней от их притчевости, но теперь она стала произрастать из историй и примет сегодняшнего дня. В прозрачно рассказанной «простой истории» о жене-служанке, погубившей богатого мужа ради детей, Звягинцев поставил точный социальный диагноз: Россия разделена на два мира, две страны (огромную и крошечную, не выходящую за пределы Садового кольца), два ненавидящих друг друга лагеря.

Весна 2017 года, кинорежиссер Андрей Звягинцев в Каннах, где его "Нелюбовь" получила приз жюри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отсюда был уже один шаг до его двух последних шедевров, "Левиафана" и "Нелюбви". Первый был тугой криминальной драмой, содержавшей наиболее жесткую социальную критику в отечественном кино со времен "Груза 200". И одновременно высокой современной трагедией, в которой суровая, страшная в своей красоте природа русского севера становилась великолепным фоном истории о стертом ластиком персонаже в исполнении выдающегося Алексея Серебрякова. Уровень художественного обобщения в этой картине был таков, что к ней пришлось прислушаться даже тем, кому был откровенной противен данный в ней клинический портрет охватившего страну и мир заболевания.

Левиафан (2014) Трейлер. Левиафан Год выхода: 2014 Жанр: драма

Его Звягинцев очень точно сформулировал в лишенном «позитива» названии «Нелюбовь» – этот фильм стал окончательным приговором тому, что происходит сегодня в нашем (и не только нашем) обществе, что приводит его к уже почти военным вспышкам и столкновениям.

Нелюбовь (2017). Трейлер фильма.Новый фильм Андрея Звягинцева ("Елена", "Левиафан") - участник конкурса Каннского фестиваля 2017. В кино с 1 июня

Звягинцев - один из очень немногих российских режиссеров, «свободно конвертируемых» за рубежом, ибо большинство русских фильмов непонятны зарубежному зрителю. Не придавая этому особого значения, он думает и снимает на том универсальном языке, который делает его фильмы кристально ясными всему человечеству. Сейчас он задумал новый фильм, который может стать для него и его зрителей еще одним очень важным этапом. Надеюсь, что он обязательно его сделает.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Там же окончил актерский факультет театрального училища, потом учился в ГИТИСе. Сыграл несколько небольших ролей в сериалах и кино. В 2000 году дебютировал в режиссуре, сняв несколько новелл для сериала «Черная комната». Полнометражный дебют Звягинцева «Возвращение» завоевал сразу двух «Золотых львов» Венецианского фестиваля, после чего получил еще 38 призов по всему миру. Последующие фильмы режиссера показывались на Каннском фестивале. Предпоследняя его работа, «Левиафан», получила на нем приз за лучший сценарий, была впоследствии удостоена премии «Золотой глобус» и номинирована на «Оскара». Такой же номинации была удостоена и «Нелюбовь», получившая в Каннах «Приз жюри».

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Звягинцев: Я давно выбросил свой телевизор!

Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин беседует с режиссером фильма «Нелюбовь» после его премьеры на Каннском фестивале (подробности)