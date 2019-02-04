Перепланировку в квартире дочери Башмета на Никитском бульваре сделал американский бизнесмен

Причины пожара в "звездном доме" на Никитском бульваре пока не установлены. В списке версий : короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. А вот очаг определили совершенно точно - это квартира 44 на 5 этаже, которая последние 10 лет принадлежит дочери Юрия Башмета, Ксении. Именно она первая обнаружила огонь на стене в одной из комнат. В квартире она была вместе с 11-летним сыном и подругой. Им всем удалось спастись. А вот жильцам других квартир повезло меньше. В списке жертв семь человек. Большинство - жители единственной сохранившейся тут коммунальной квартиры.

В этом старинном здании, построенном еще до революции, в советское время все квартиры были коммунальными. Уже позже квадратные метры в шаговой доступности от Кремля стали скупать бизнесмены и предприниматели. Почти во всех квартирах были сделаны перепланировки и капитальный ремонт.

Квартира №44 не стала исключением. В начале нулевых ее купил американец Джеффри, сделавший успешную бизнес - карьеру в Москве. Он известен тем, что в 1991 году стал первым в России дилером крупнейших косметических брендов.

- Он создал фирму с нуля и ушел из этого бизнеса на пике его подъема. Он был человеком очень талантливым и увлекающимся. Не мог долго заниматься одним и тем же. Хорошо знал русский язык и жену конечно тоже выбрали из наших, - рассказала "КП" сотрудница фирмы , которая до сих удерживает лидирующие позиции на рынке.

Сейчас Джеффри владеет несколькими компаниями. Это в том числе популярный журнал о дизайне интерьеров. Кто знает, возможно именно переделка квартиры на Никитском пробудила в нем интерес к дизайну. Известно, что в той самой квартире он полностью убрал перегородки, сделал огромную спальню, а кухню перенес в другую часть квартиры. Во время ремонта он полностью заменил электропроводку. Именно в таком обновленном виде квартиру купила Ксения Башмет. Несколько лет назад она сделала косметический ремонт .

По одной из версий , перепланировка могла усугубить пожар. Сейчас это проверяют следователи. Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело.

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