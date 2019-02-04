Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."

Профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук прокомментировал «Комсомольской правде» итоги опроса Левада-центра, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможной эмиграции из России.

- Почему растет число молодых, желающих покинуть страну, где они родились, выросли и получили образование?

- Процент желающих уехать и число тех, кто реально уезжает - это величины несопоставимые. Удерживанием потенциальных эмигрантов-славян в России занимаются... западные структуры. Почему? Да потому, что беженцев с Ближнего Востока Европа принимает (вынужденно или добровольно — это другой вопрос), а вы попробуйте попасть в эти европейские программы интеграции, если вы из России! Попробуйте-ка получить в Старом Свете разрешение на работу и преодолеть массу других ограничений при наличии нашего паспорта!

- Но поток отъезжающих все-равно растет?

- Реальные цифры эмиграции из России совсем не такие большие.

Что нужно делать для того, чтобы как можно меньше людей думало от том, чтобы покинуть страну? И пыталось это сделать? Тут две линии. С одной стороны - создание для молодых людей лучших возможностей для получения достойной работы у себя дома, в своей стране. Получение конкурентного образования. Одна из причин, которая толкает к отъезду — для многих людей образование сегодня получается только платное. И за недоступные для многих деньги. То есть, государству надо расширять возможности получения молодыми бюджетного образования.

- Но образование — образованием, однако те, кто хочет уехать, с образованием или без, редко понимают действительный объем проблем, с которыми придется столкнуться...

- Да, требуется более полное и грамотное информирование молодых людей о том, что их ждет реально за границей. В этом западном мире, в который они так рвутся попасть. Очень многие эмигранты оказываются весьма разочарованы тем, как они живут. Некоторые даже возвращаются. Есть некая особенность эмигрантской психологии. Человек, который уехал в другую страну и не добился того, на что он рассчитывал, и оказался на самом социальном дне, ну или занял более низкие социальные позиции, статус, чем он реально имел здесь, то эти люди, когда они пишут письма, общаются по телефону или по скайпу, или иначе со своими родственниками и друзьями, оставшимися здесь - мало кто из них признается в своем фиаско.

Профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук Александр Синельников.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Почему?

- Потому, что это очень неудобно. При том, что они говорят, что живут там хорошо. Этим людям зачастую стыдно признаться, что они прогадали. Я в интернете видел много страничек людей, которые, уехав в Европу или в Америку, остались в итоге недовольны.

- Но многие ли в России читают такие странички?

- Да, хотелось бы, чтобы такие исповеди чаще попадали в наши СМИ. Впрочем, у нас уже и сегодня, по сравнению даже с 90-ми, осталось мало иллюзий о том, что на Западе приехавших из России ждет рай. Мир стал более открытым.

- Тем не менее, люди с такими иллюзиями остаются?

- Конечно, так устроена психика, особенно молодых — они обращают внимание на те единицы, которые от переезда выиграли — приводят примеры каких-либо артистов, хоккеистов, ученых, и закрывают глаза на несравненно большее число людей, которые от отъезда проиграли.

- На что еще надо обратить внимание потенциальным отъезжающим?

- Люди из наших эмигрантов, которые там живут лучше, чем здесь — они могут об этом писать и этим гордиться перед оставшимися. Но любое общество в социальном плане — это многоступенчатая пирамида. И давайте попробуем сравнивать наше и западное общества - как два многоэтажных дома, небоскреба.

- Давайте попробуем…

- Если у нас человек жил в доме, где 50 этажей — он жил, предположим, на 30-м этаже. Конечно, это не самый верх, но это ближе к верху, чем к низу. А уехав за рубеж, человек попадает в 100-этажный небоскреб. И поначалу он оказывается вообще внизу. Где-то в подвале, на подземной парковке. А потом постепенно, невероятными усилиями добирается, предположим, до 40-го этажа.

- Уже неплохо...

- Неплохо, да. И 40-й этаж в Америке - это выше, чем 30-й этаж в России. Но это ниже, чем живет большая часть жителей данного небоскреба.

- То есть наш эмигрант занял на Западе более низкую социальную нишу, чем он занимал здесь?

- Ну конечно! Он попал в чужой для него социум, и даже, если он в него вписался, он сравнивает себя не с теми, кто здесь остался, а с теми, кто живет с ним рядом. И которые, по большей части, там родились и вписаны в ту систему изначально. И такое вот сравнение для нашего эмигранта априори невыгодно. Только он в этом не признается. Особенно не признается, когда общается со своими родными и знакомыми, оставшимися здесь.

Вот и делайте выводы...