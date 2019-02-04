Адвокат Децла прокомментировал версию с инсценировкой его смерти
В эту смерть очень сложно поверить. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 февраля в ижевском ресторане Posh Lounge, где праздновали 30-летие владельца местного автосалона. Децл отыграл часовой диджейский сет. В соцсетях есть видео последнего исполнения песни "Мои слезы, моя печаль".
И ничего не предвещало случившегося. Об этом в соцсети сообщила владелица кафе и супруга юбиляра Аделия, позже закрыв открытый доступ в свой Инстаграм.
Позднее девушка закрыла доступ к этой записи.
- Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл. Человек приехал, выступил, выложился на все 100!!! Настроение у артиста было отличное! Я пришла в его гримерку, чтобы сказать большое человеческое «Спасибо». Я выросла на его песнях. После концерта в гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали «Скорую», затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех, - написала женщина.
По сети ходят страшные фото музыканта. Но людям все равно сложно поверить в то, что Кирилла Толмацкого не стало. Ему ведь было всего 35.
На просторах сети нашли фрагмент интервью Децла порталу «Информворонеж», которому он три года назад сказал: «Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой».
Адвокат Роман Лалаян, с которым Кирилл Толмацкий выигрывал суды против рэпера Басты, по просьбе «КП» прокомментировал версию с инсценировкой:
- Если это инсценировка, то я первый полечу к нему на остров, - говорит адвокат. - И когда увижу, очень крепко обниму. Все, что говорилось и делалось… Я бы очень хотел, чтобы это была инсценировка или хотя бы сон. Возможно, это интервью - очередная выдумка. Было или не было? Кирилл у нас… был человек искусства, музыки. Возможно, он хотел придать красок этому интервью. Но, к сожалению, все так и случилось...
КСТАТИ
Конфликт с отцом, марихуана и война с Бастой: что превратило жизнь Децла в трагедию
Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)
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Опубликовано видео последнего концерта Децла
Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов. (подробности)
Умер репер Децл.Загадочная и нелепая смерть артиста в полном расцвете сил. Все еще не верится, что «Вечеринки у Децла» больше не будет...
ИСТОЧНИК KP.RU