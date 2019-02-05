На Россию надвигается эпидемия гриппа

Минздрав предупреждает: вирус гриппа охватил уже почти треть регионов страны. И заболеваемость им в ближайшее время будет только расти. Грипп вот-вот подберется к городам-миллионникам.

– В ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, – заявила на днях глава Минздрава Вероника Скворцова. – По прогнозам, превалировать будут штаммы гриппа A.

Министр уточнила, что заболевание уже распространяется по территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов.

Пик заболеваемости эксперты прогнозируют к середине февраля.

Вероника Скворцова уверяет, что ситуация держится под контролем, так как «в нашей стране создан арсенал средств, при любом варианте распространения вируса гриппа мы будем полностью защищены».

Чаще всего у заболевших действительно выявляется вирус гриппа A (H1N1). При этом штамм A (H1N1) – пандемический. То есть эта разновидность вируса обладает усиленной способностью противостоять иммунитету и вызывать тяжелые осложнения, как правило, это воспаление легких.

Итак, как же распознать, что у вас именно эта опасная разновидность гриппа?

- Болезнь начинается стремительно: появляется резкая головная боль, особенно в области лба.

- Чувствуется ломота в мышцах.

- Высокая температура, 38-39 градусов и выше, которую практически невозможно сбить.

- Чаще всего нет насморка и кашля.

- На 2-3-й день вирус резко уходит в легкие, начинается резкий лающий кашель.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Если вы заранее, еще осенью, привились от гриппа – отлично. Значит, скорее всего, осложнений удастся избежать. Но заболеть все равно можно, даже если вам сделали прививку. Так что не стоит пренебрегать мерами профилактики. А именно:

1. Во время эпидемии избегайте посещения мест скопления людей, массовых мероприятий, особенно с детьми. Постарайтесь не контактировать с больными, не приближаться к ним на расстояние ближе 1 метра. Гулять лучше в парках, а не не там, где много народа.

2. Во время роста заболевания в транспорте можно использовать для защиты одноразовые маски. Их нужно менять каждые 2–3 часа.

3. Регулярно проветривайте помещения дома и на работе. Доказано, что в сухом и теплом воздухе вирус живет гораздо дольше, чем во влажном и прохладном.

4. Можно начать принимать препараты для поддержки иммунитета, например, Эргоферон.

5. Хотя грипп и передается воздушно-капельным путем, он довольно устойчив к воздействию внешней среды. Его можно «подхватить» на поручнях в метро и другом общественном транспорте, с ручек тележек в магазине и даже с денежных купюр. Поэтому нужно обязательно после посещения людных мест мыть руки с мылом.

6. Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот. Особенно в транспорте и после поездок. Пользуйтесь одноразовыми бумажными и влажными салфетками.

7. Регулярно обрабатывайте поверхности общего пользования антисептическими растворами.

8. Промывайте нос солевыми растворами. Слизистые носа – это наши местные иммунные защитники. Если их промывать и увлажнять, они не пропустят вирус.