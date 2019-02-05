2019-02-04T19:26:03+03:00
Здоровье

На Россию надвигается эпидемия гриппа

Как защитить себя и близких
Татьяна РУСИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минздрав предупреждает: вирус гриппа охватил уже почти треть регионов страны. И заболеваемость им в ближайшее время будет только расти. Грипп вот-вот подберется к городам-миллионникам.

– В ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, – заявила на днях глава Минздрава Вероника Скворцова. – По прогнозам, превалировать будут штаммы гриппа A.

Министр уточнила, что заболевание уже распространяется по территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов.

Пик заболеваемости эксперты прогнозируют к середине февраля.

Вероника Скворцова уверяет, что ситуация держится под контролем, так как «в нашей стране создан арсенал средств, при любом варианте распространения вируса гриппа мы будем полностью защищены».

Чаще всего у заболевших действительно выявляется вирус гриппа A (H1N1). При этом штамм A (H1N1) – пандемический. То есть эта разновидность вируса обладает усиленной способностью противостоять иммунитету и вызывать тяжелые осложнения, как правило, это воспаление легких.

Итак, как же распознать, что у вас именно эта опасная разновидность гриппа?

- Болезнь начинается стремительно: появляется резкая головная боль, особенно в области лба.

- Чувствуется ломота в мышцах.

- Высокая температура, 38-39 градусов и выше, которую практически невозможно сбить.

- Чаще всего нет насморка и кашля.

- На 2-3-й день вирус резко уходит в легкие, начинается резкий лающий кашель.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Если вы заранее, еще осенью, привились от гриппа – отлично. Значит, скорее всего, осложнений удастся избежать. Но заболеть все равно можно, даже если вам сделали прививку. Так что не стоит пренебрегать мерами профилактики. А именно:

1. Во время эпидемии избегайте посещения мест скопления людей, массовых мероприятий, особенно с детьми. Постарайтесь не контактировать с больными, не приближаться к ним на расстояние ближе 1 метра. Гулять лучше в парках, а не не там, где много народа.

2. Во время роста заболевания в транспорте можно использовать для защиты одноразовые маски. Их нужно менять каждые 2–3 часа.

3. Регулярно проветривайте помещения дома и на работе. Доказано, что в сухом и теплом воздухе вирус живет гораздо дольше, чем во влажном и прохладном.

4. Можно начать принимать препараты для поддержки иммунитета, например, Эргоферон.

5. Хотя грипп и передается воздушно-капельным путем, он довольно устойчив к воздействию внешней среды. Его можно «подхватить» на поручнях в метро и другом общественном транспорте, с ручек тележек в магазине и даже с денежных купюр. Поэтому нужно обязательно после посещения людных мест мыть руки с мылом.

6. Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот. Особенно в транспорте и после поездок. Пользуйтесь одноразовыми бумажными и влажными салфетками.

7. Регулярно обрабатывайте поверхности общего пользования антисептическими растворами.

8. Промывайте нос солевыми растворами. Слизистые носа – это наши местные иммунные защитники. Если их промывать и увлажнять, они не пропустят вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Спасаем зубы после праздников: как вернуть улыбке свежесть после долгих застолий
Мы ждали его так долго — и вот уже все позади: мандарины, подарки, елки, оливье и шампанское... Праздник прошел, а последствия остались: «ленивые» выходные отложились жирком на боках и налетом на зубах
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Новости 24
Мадуро назвал безумием готовность Трампа ввести войска в Венесуэлу
Россиян ждет сокращенный рабочий день 22 февраля
В Госдуме предложили предоставлять мужчинам декретный отпуск
Британская делегация впервые приедет в Крым для налаживания отношений
Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Париже: погибли семь человек
WhatsApp появились дополнительные функции безопасности
Россияне впервые стали оплачивать картами половину всех покупок
В Киеве развеяли главный миф, разваливающий экономику Украины
Санкции США повлияли на объемы экспорта венесуэльской нефти
Складской ангар загорелся на юге Москвы
Военные будут бороться со взятками по специальной методичке
Погода в Москве на 5 февраля 2019 года: похолодает на пару градусов
Умерла баронесса Ирина фон Дрейер, получившая в 100 лет гражданство России
Японские СМИ назвали Курилы идеальным местом для размещения ракет США
В Раде предложили списать украинцам долги за ЖКХ на 1,5 млрд долларов
В Европарламенте предлагают не считать Россию стратегическим партнером
Россиян обещают избавить от "проверочного рабства" со счетчиками
В США арестовали рэпера 21 Savage за просроченную визу
Помпео похвалил 19 стран ЕС, признавших Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Умерла актриса фильма "Экипаж" Гуранда Габуния
Папа римский процитировал Достоевского
Трамп выдвинул кандидатуру Бернхардта на пост главы МВД США
Порошенко прикажет не пускать на Украину наблюдателей ОБСЕ от России на выборы
Михалков назвал участниц Comedy Woman "овцами" после шутки о генерале Карбышеве
Росстат объяснил заявление о рекордном росте экономики
Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей