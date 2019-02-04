2019-02-04T18:04:11+03:00
Авто

Более 90% водителей следят за соблюдением скоростного режима

Яндекс.Такси подвел итоги первых месяцев работы технологии удаленного автоматического мониторинга скорости движения
Елена Гильманова
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Яндекс.Такси подвел итоги первых месяцев работы технологии удаленного автоматического мониторинга скорости движенияЯндекс.Такси подвел итоги первых месяцев работы технологии удаленного автоматического мониторинга скорости движенияФото: Алиса ТИТКО
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В пятницу, 1 февраля, Яндекс.Такси подвел итоги первых двух месяцев работы новой технологии удаленного автоматического мониторинга скорости движения машин такси. Согласно полученным данным из тех, кто получил уведомление о превышении скорости, 92,4% водителей перестали нарушать скоростной режим уже после первых двух предупреждений, 6,6% -- после временной блокировки. Только 1% нарушителей были заблокированы в сервисе навсегда.

Напомним, что разработанный командой Яндекс.Такси. удаленный мониторинг скорости отслеживает с помощью GPS движение водителя такси и вычисляет его скорость на дороге. Фактическая скорость таксиста сверяется с разрешённой на конкретном участке трассы.

Информацию о скоростном режиме хранит Яндекс.Навигатор, используемый водителем для построения маршрутов. Если реальная скорость регулярно превышает разрешённую на 20 км/ч и более, водитель видит специальное сообщение системы в своем приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам – сначала временно, а в случае повтора нарушений – постоянно.

За два месяца работы новая технология показала, что водители стали более аккуратны на дорогах. В среднем по России скорость превышается не более, чем на 8 км/ч. В Яндекс.Такси также сообщили, что первые два месяца массового мониторинга показали, что подавляющее большинство водителей нарушают скоростной режим ненамеренно.

В компании верят, что применение информационных технологий способно повысить уровень безопасности дорожного движения в целом. По словам представителей Яндекс.Такси, достаточно просто напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. «Ну а с теми, для кого превышения – не ошибка, а стиль вождения, нам не по пути» - заявили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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