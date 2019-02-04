- Юрий Михайлович, «Левада-Центр» опубликовал опрос, по которому в январе 2019-го число тех, кто считает, что «страна движется в неправильном направлении», превысило количество опрошенных, по мнению которых - «курс абсолютно правильный». 45 против 42. Каким курсом должна идти страна?

- То есть - нашел оракула, который должен сказать, как надо, - и все развернутся в нужную сторону.

- Да.

- Ты говоришь о России? Или вообще?

- Нет, я - о нашей с вами стране - о России, да... Последний раз подобные результаты опросов того же «Левада-Центра» были в 2006-м. Ну, то есть - резкая смена настроений. Вот - нужна ваша взвешенная позиция, потому я вам и звоню.

- Ничего нового не хочу сказать. Хотя... Мысли есть, конечно.

Первая заповедь, которую мы часто забываем... Сейчас, прежде всего, надо думать не столько о том, почему народ так отвечает, когда проводят опросы. А надо - о курсе, о власти, «благодаря» которым у населения, как ты говоришь, - резко меняется настроение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690004" frameborder="0"></iframe> Юрий Лужков: «Только лишь «лужковскими надбавками» людей в России не сберечь».Александр ГАМОВ

- Резонно.

- Что касается людей - они настроены на жизнь, на работу... Но - при этом - неотъемлемая часть характера нашего человека - патриотизм. Это – основа, она превалирует (уж извини, что я так вот - казенно) во всех аспектах жизни.

Так вот - наша власть сегодня этот фактор берет в качестве единственной составляющей развития страны, скажем так. Но - власть забывает, что сила государства заключается не только в этом потенциале.

А должна стоять задача сбережения народа. Это всегда было целью государства российского - и во времена Романовых даже.

И формула здесь такая: сбережение страны = сбережению народа.

- Всей стране надо «лужковские надбавки» дать, что ли?

- Надбавками мы проблему не решим. Если ты дослушаешь меня, я скажу свое мнение.

- Конечно...

- Если говорить в целом о России - мы находимся в плохом состоянии. Нужно развернуть стратегию страны вот именно на сбережение народа. Как? Через развитие реальной экономики, реального производства, науки, новейших технологий и одновременно – через возрождение нашего села. Производство продовольствия надо наладить.

А жизнь семей - достойную и на уровне, который мы видим в развитых странах, - дают не надбавки «лужковские». На всех участках экономической жизни должно быть развитие. Самое главное - создать возможность для любого работоспособного человека найти хорошую работу, получать достойную зарплату. Оно и обеспечит тот уровень заработка, чтобы не нуждаться в пособиях и надбавках. Хотя - для определенной части населения это вещь необходимая... И еще надо решать, как помочь людям престарелым - сейчас не говорю даже о пенсионерах, потому что у нас практически пенсионеров будет меньше.

Вот, все это - надо учитывать. Иначе, иначе...

- Иначе нам удачи не видать.

- А рейтинги, которые мы вот теперь взялись обсуждать, будут все больше и больше падать...

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