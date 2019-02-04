2019-02-04T19:20:40+03:00
Политика

В Крыму удвоится число хороших дорог

Правительство утвердило программу развития полуострова
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Автотранспорт во время запуска второго этапа трассы "Таврида" в Крыму. Фото Сергей Мальгавко/ТАССАвтотранспорт во время запуска второго этапа трассы "Таврида" в Крыму. Фото Сергей Мальгавко/ТАСС
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В ближайшие три года на развитие Крыма из казны выделят 310 миллиардов рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

- Я утвердил государственную программу по развитию республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства. Речь идет о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией, о создании социальной инфраструктуры, - сообщил Медведев.

Главная задача принятой программы - преодоление инфраструктурного отставания Крыма от остальной России.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, объем инвестиций в основной капитал на душу населения уже увеличился в 3,3 раза в Крыму и в 4,3 раза в Севастополе. К 2022 году он должен увеличиться в 4,4 раза и в 7 раз соответсвенно. В Крыму уже реализованы проекты на 45 миллиардов рублей и создано 30 тысяч новых рабочих мест.

- С 2015 года валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55%, Севастополя - на 66%. К 2022 году ставится задача удвоения валового регионального продукта, - сообщил Козак.

По его словам, больше всего денег (55 процентов от общей суммы) пойдет на развитие транспортного комплекса в Крыму.

К 2022 году на полуострове должно удвоится количество автомобильных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям.

На улучшение «социалки» направят 12 процентов от общего объема средств, на энергетику - 10 процентов, на инженерную инфраструктуру- 9 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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