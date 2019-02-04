Силовой элите стран-участниц ОДКБ исполнилось 10 лет

4 февраля Коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исполнилось десять лет. Благодаря этим формированиям шесть государств - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения,Таджикистан и Киргизия под единым командованием ежегодно отрабатывают способы защиты от множества современных вызовов и угроз. КСОР, в которые входят военнослужащие, полицейские, МЧС и наиболее ударные части спецназа, берут на себя решение важнейших задач в сфере безопасности. Это и борьба с терроризмом, и пресечение незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружия и боеприпасов.

Общая численность Коллективных сил – 18 тысяч подготовленных бойцов. Каждый год военные проводят тренировки в разных странах и по различным сценариям. В рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство» с КСОР на этапе разрешения вооруженного конфликта проводятся учения под общим наименованием «Взаимодействие». И все это ради того, чтобы при возникновении угрозы дать отпор противнику одной слаженной командой. Для этого у силовиков есть все необходимое: бронетехника, артиллерия и даже тактический комплекс «Искандер - эта мощная машина позволяет уничтожить системы ПРО и ПВО агрессора на расстоянии до 500 километров. Что особенно важно: вооружение всех стран-участниц совместимо друг с другом.

Коллективные силы оперативного реагирования – это самое мобильное подразделение ОДКБ. Если потребуется, в течение нескольких часов бойцы окажутся на территории другой страны, чтобы вступить в бой. От российской стороны в состав КСОР входят спецназ, десантно-штурмовые бригады и горные стрелки.