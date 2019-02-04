2019-02-04T18:46:56+03:00
Спасатель

Силовой элите стран-участниц ОДКБ исполнилось 10 лет

Общая численность этих вооруженных сил — 18 тысяч человек
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Силовой элите стран-участниц ОДКБ исполнилось 10 лет. Фото: www.odkb-csto.org.Силовой элите стран-участниц ОДКБ исполнилось 10 лет. Фото: www.odkb-csto.org.
Изменить размер текста:

4 февраля Коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исполнилось десять лет. Благодаря этим формированиям шесть государств - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения,Таджикистан и Киргизия под единым командованием ежегодно отрабатывают способы защиты от множества современных вызовов и угроз. КСОР, в которые входят военнослужащие, полицейские, МЧС и наиболее ударные части спецназа, берут на себя решение важнейших задач в сфере безопасности. Это и борьба с терроризмом, и пресечение незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружия и боеприпасов.

Общая численность Коллективных сил – 18 тысяч подготовленных бойцов. Каждый год военные проводят тренировки в разных странах и по различным сценариям. В рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство» с КСОР на этапе разрешения вооруженного конфликта проводятся учения под общим наименованием «Взаимодействие». И все это ради того, чтобы при возникновении угрозы дать отпор противнику одной слаженной командой. Для этого у силовиков есть все необходимое: бронетехника, артиллерия и даже тактический комплекс «Искандер - эта мощная машина позволяет уничтожить системы ПРО и ПВО агрессора на расстоянии до 500 километров. Что особенно важно: вооружение всех стран-участниц совместимо друг с другом.

Коллективные силы оперативного реагирования – это самое мобильное подразделение ОДКБ. Если потребуется, в течение нескольких часов бойцы окажутся на территории другой страны, чтобы вступить в бой. От российской стороны в состав КСОР входят спецназ, десантно-штурмовые бригады и горные стрелки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа
В США создали лимузин из самолета
Тело второго ребенка нашли на месте пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
Турцию беспокоит выход США и РФ из ДРСМД
Ozon отменил бесплатную доставку
Украина признает Гуаидо главой парламента Венесуэлы
В Госдуме назвали возмутительным предложение Германии о переносе ракет за Урал
Венесуэла заявила о том, что пересмотрит отношения со странами, признавшими президентом Гуаидо
Башмет рассказал подробности пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Прокуратура выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Калугой
В апреле в мире прекратят выпускать самый ультрабюджетный хэтчбек Tata Nano
Московскую канатную дорогу закрыли на два дня
В Госдуме предложили приравнять скрывшихся с места ДТП пьяных водителей к убийцам
Мадуро заявил, что намерен руководить Венесуэлой следующие шесть лет
Российские ученые создали мощный электрический двигатель
Рогозин рассказал Путину об исправлении ситуации в космической отрасли
Мадуро попросил Папу Римского помочь в решение конфликта в Венесуэле
Захарова назвала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT «лживыми и бездоказательными»
Заслуженный учитель: Штрафы не спасут учеников от агрессии педагогов
Вдова погибшего в Сирии летчика через суд добилась повышения пенсии
МИД Испании и Германии призвали граждан отказаться от поездок в Венесуэлу
Трамп провел 60% рабочего времени перед телевизором