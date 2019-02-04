Гагарина — первая в китайском «Голосе»!

Первым дорожку к азиатскому рынку начал протаптывать Витас — «певец с жабрами» стал в Китае кумиром поколения, снимался в кино, давал десятки концертов и заимел в официальном фан-клубе миллион местных фанатов. Даже восковые фигуры и памятники Виталию Грачеву (имя артиста по паспорту) возводили!

Теперь и Полина Гагарина — может, чтобы подогреть интерес к себе в преддверии большого мартовского концерта на стадионе, может, из любви к музыке — решила пойти той же дорожкой. И успешно прошла первый этап конкурса Singer, выходящей в Китае. Это почти как «Голос», в котором Полина работала наставницей, только чуть затейливее. Проект придумали в Корее, в Китае он выходит с 2013 года и транслируется Hunan TV — вторым в стране по охвату телеканалом (более 1 миллиарда человек, с учетом интернет-вещания). Там восемь этапов — есть квалификация, нокауты, как в «Голосе», полуфиналы, финал и гала-концерт — и каждый выпуск длится порядка двух часов.

По формату Singer это нечто среднее между реалити, классическим постановочным шоу и документалкой. Зрители видят не только выступления артистов, но их жизнь за пределами площадки в городе Чанша, закулисье и реакцию на выступления коллег. Участвуют в конкурсе уже состоявшиеся артисты — были представители США, Канады, Казахстана, Тайваня и даже Болгарии.

В седьмой сезон проекта, в который и пришла Гагарина, уже отобрался финалист детского «Голоса» Кристиан Костов, 18-летний болгарин с казахскими корнями, ставший вторым на «Евровидении-2017». Без сомнения, они — самые известные участники китайского шоу.

Кристиан Костов также успешно отобрался в китайский телеконкурс.Фото: YouTube

Блондинка с широко открытыми голубыми глазами в черном в пол платье и со сверкающей диадемой на голове — о чем еще мог мечтать дисциплинированный гражданин КНР? Именно в таком образе Полина и предстала перед зрителями 1 февраля, спев в первом туре шоу песню (читается как «бугу няо» мяукающей интонацией) — попросту «Кукушку» Виктора Цоя. Видимо, решила убить двух зайцев сразу. Во-первых, фамилия автора наверняка расположит к себе азиатскую публику (шоу смотрят по всей Азии). Во-вторых, наделила философскую и даже чуть сказочную песню оттенком трагики подвига. Как мы помним, Гагарина записала кавер-версию «Кукушки» для военной драмы «Битва за Севастополь». Ну, подумаешь, с кем не бывает? Хит Цоя, который был сведен музыкантами «Кино» уже после гибели лидера, в свое время перепевали и «Би-2», и ДДТ, и Ольга Кормухина, и Земфира. Но только Полине пришло в голову представить «Кукушку» как песню о войнах, которые пережила Россия.

Гагарина исполнила «Кукушку» Виктора Цоя.Фото: YouTube

— «Кукушка» в России — это масштабная песня, с которой выросли многие поколения, — объяснила в китайском эфире Гагарина под кадры из «Битвы за Севастополь». — Песня очень сильная, потому что она о войне, о «превозможении». Россия пережила много войн и страданий, но люди от этого становились еще сильнее и могучей. В этой песне я хочу показать ту силу, которой мы обладаем.

Удачная спекуляция вкупе с безупречным исполнением (правда, в кадр попал суфлер с текстом «Кукушки», неужели Гагарина не помнит текст?) сделали свое дело — Полина прошла отбор. Пела на русском языке, трансляция шла с китайскими субтитрами. И уже снялась во втором туре шоу, который покажут в пятницу.

- Хочу сказать, что публика встретила меня потрясающе, - призналась сразу после выступления Гагарина. - И уже через неделю меня увидят все! И даже обещают, что проснусь знаменитой. Проверим.

За отличный номер Полине вручили ключи от нового кроссовера Mazda CX-8 — спонсорский презент. В промежуточной итоговой таблице Гагарина заняла первое место, собрав более 20% от общего числа голосов. Кристиан Костов остался на четвертой строчке.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

Каждую неделю семь артистов выступают перед профессиональной группой отборщиков, голосующей за фаворитов. Артист с наименьшим количеством голосов выбывает сразу, после чего на следующей неделе в конкурсе его заменяет другой певец. Так состав участников постоянно меняется, в финал выходят девять человек.