Причина трагедии в Калужской области: устаревшая техника?

В воскресенье 3 февраля авария на 128-м км дороги Калуга - Вязьма унесла жизни семи человек. Большинство из пассажиров были дети в возрасте от 5 до 17 лет - участники детской танцевальной студии «Колибри» из города Ярцево Смоленской области. Водитель автобуса не справился с управлением и опрокинулся в кювет на крышу.

Увы, это не первая трагедия на дороге с участием автобусов. Два года назад из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск отправился автобус с детской командой, возвращавшейся с соревнований по спортивной акробатике. Водитель также не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. После той страшной аварии в стране прошли масштабные проверки компаний, которые занимаются перевозкой детей…

Ночью 6 октября 2017 года во Владимирской области автобус «Мерседес Бенц» выехал на железнодорожный переезд станции Покров и неожиданно заглох на рельсах. Часть пассажиров вышла из автобуса, чтобы вытолкнуть его, а большинство спали в салоне. И в этот момент в автобус влетел поезд, буквально разорвав автобус на части. Погибли 17 человек.

Точную пpичину аварии в Калужской области пока не oпpeдeлили. Одна из версий: водитель нe cпpaвилcя c упpaвлeниeм на cкoльзкoй дopoгe. По статистике ГИБДД, большинство аварий происходит именно по вине водителей пассажирского транспорта. Но есть и eщё oднo пpeдпoлoжeниe: aвтoбуc мoг быть нeиcпpaвeн.

ВОЗРАСТНОЙ АВТОПАРК

Автобус MAN, который перевернулся на Калужской трассе, выпущен 29 лет назад.

Мы, пассажиры муниципальных или междугородних рейсов, сталкиваемся с ситуациями, когда условия в автобусе оставляют желать лучшего. То дверь заклинивает, то кондиционер и печка знают всего два режима - «выключено» и «максимум», то из-за подвески всем телом чувствуешь каждую неровность дороги.

Причины просты: плохое техническое обслуживание автопарка и ветхость техники. Автомобильный эксперт Татьяна Елисеева уверена, что обе причины взаимосвязаны.

- Старые автобусы, неважно кем они произведены, российской, европейской, или корейской сборки, не соответствуют требованиям безопасности. Статистика говорит, что уже после 10 лет эксплуатации отказы рулевого управления, тормозной системы случаются в два с половиной раза чаще. Таких факторов очень много, и это не только технические, но еще и человеческие факторы, - заявила она в интервью телекомпании «Мир24».

В Европе эксплуатация автобусов старше 10 лет запрещена, поэтому их продают нам, а также в Пакистан и Индию. При этом системы безопасности у автобуса 2007 и 2017 года выпуска совершенно разные. И это, по словам Татьяны Елисеевой, зачастую может стать причиной ДТП с тяжелыми последствиями.

Между тем, как следует из исследования Russian Automotive Market Research, в России более 70% общественного автопарка - старше 10 лет, а треть автопарка вообще перешагнула 25-летний возраст. Около 30% автобусов произведены за границей, причем, большинство из них - тот самый автохлам, который перевозчики по дешевке скупили в Европе.

Безусловно, первой причиной тяжелых ДТП является наплевательское отношение перевозчиков к обеспечению должного транспортного сервиса. В случае с автобусами иностранного производства это усугубляется тем, что сервис иномарок в несколько раз дороже расходов на сервис отечественной техники. Сроки ожидания запасных частей по заказу могут достигать от месяца и более, а значит, в ожидании исправления поломки, перевозчики могут возить пассажиров и на неисправном автобусе, только бы не лишиться заработка.

СТАРЕЮЩИЙ МЕТАЛЛ

У металла тоже есть возрастные «болячки». Автобус, перевернувшийся в Калужской области, превратился в груду железа. И не исключено, что виной тому - усталость металла, из-за которой теряют прочность стойки и ребра жесткости, проржавевший корпус. Ну а ремни безопасности для пассажиров в автобусах 30-летней давности просто не предусматривались. Отсюда - такие последствия.

О том, что надо запретить на государственном уровне эксплуатацию старой техники для массовой перевозки пассажиров, особенно детей, говорится давно. После нескольких тяжелых происшествий, было принято решение, что такой запрет вступит в силу с 2018 года. Но затем его отодвинули до 30 июня 2020 года. А ДТП со старыми автобусами продолжают появляться в лентах происшествий, гибнут люди, в том числе дети…

Следственные органы СКР по Калужской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Калугой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Преждевременно делать выводы до результатов следствия. Но стоит отметить, что по дорогам России сегодня курсируют 428 тысяч автобусов. Две трети из них по своему техническому состоянию находятся в зоне риска. При этом, как правило, в случае тяжелых ДТП виновным признают водителя, который «не справился с управлением». Невольно вспоминается история с авиакатастрофами, где виноватыми всегда признавали пилотов, хотя средний возраст авиапарка тоже приближался к юбилейному. С тех пор авиакомпании, увлекающиеся закупкой сильно подержанной техники, ушли с рынка. Большинство авиаперевозчиков авиапарк обновили - статистика с авариями изменилась. Может, и водители автобусов тоже будут меньше «ошибаться», если пересядут с древнего автохлама на безопасные современные машины?