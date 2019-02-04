2019-02-04T21:00:40+03:00
Общество

Арестованный Рауф Арашуков в СИЗО «Лефортово» уже начал качать права и вспомнил, что он действующий сенатор

А его отец Рауль уже освоился и очень доволен тюремной едой
Василиса НИКОЛАЕВА
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Сенатор Рауф Арашуков на заседании Басманного суда по избранию меры пресечения, 30 января 2019 г. Фото EPA/ТАСССенатор Рауф Арашуков на заседании Басманного суда по избранию меры пресечения, 30 января 2019 г. Фото EPA/ТАСС
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Экс-сенатора Рауфа Арашукова доставили в СИЗО «Лефортово» в ночь с 30 на 31 января. Напомним, его задержали прямо в ходе заседания в Верхней палате парламента. Все это время он в одиночной, карантинной камере. Без своих вещей, во всем тюремном. Однако, похоже он немного воспрял духом.

Правозащитники застали его за поеданием борща во время обеда.

- Вот только суп тут фактически и ем, - пожаловался Рауф. - Очень жду передачку. По моим данным, мне ее уже должны привезти в СИЗО. Наверное, уже и передали, только до меня она пока так и не дошла. Я уже написал заявление, чтобы мне вернули мои личные вещи. Всю одежду отобрали по прибытию сюда.

Но больше отсутствия вещей и привычной еды экс-сенатора возмущает, что к нему не попали адвокаты.

Сенатор Рауф Арашуков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сенатор Рауф Арашуков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Они должны были быть еще в пятницу. Но не пришли. Стало быть очередь (в «Лефортово» действительно существует проблема с адвокатскими кабинетами, их настолько мало, что вместо положенных двух встреч в неделю, защитники приходят не чаще одного раза в две недели — прим.ред.). Я не виновен. Мне надо работать с адвокатами и строить линию защиты! Раз в две недели — это слишком мало. Это нарушает мои права. А все еще действующий сенатор вообще-то!

- Совсем недавно в СИЗо оборудовали еще два кабинета для встреч подследственных с адвокатами, - пояснил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Именно он общался с Арашуковым. - Но этого все равно мало, конечно. Так что тут претензии Рауфа вполне обоснованные.

- Чем занимается в камере экс-сенатор?

- Он рассказал, что читает. Сейчас у него книга Захара Прилепина. Говорит, нравится.

Арашуков-старший всем доволен

Буквально в одном коридоре, в нескольких камерах от сына сидит его отец — Рауль Арашуков. Правда, сами они не знают, что так близко друг от друга.

- Но это все равно им никак не поможет, - говорит Мельников. - В «Лефортово» очень строго. Никаких записочек, никаких встреч даже близко не произойдет. Все предусмотрено и заключенные никогда не пересекаются.

Рауль Арашуков в суде. Фото Валерий Шарифулин / ТАСС

Рауль Арашуков в суде. Фото Валерий Шарифулин / ТАСС

В отличие от сына, Рауль всем доволен. И даже нахваливал тюремную еду.

- Очень вкусно. Даже дома так не всегда кормят. Мне нравится. Давали бы только побольше, - посетовал он. - На условия я не жалуюсь. Выдали все необходимое и даже бритвенный станок. Водили гулять несколько раз.

В целом, как заметили правозащитники, настроение у него бодрое. Напомним, что Рауль Арашуков был арестован в один день с сыном. Его обвиняют в хищении газа у компании «Газпром» на 30 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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