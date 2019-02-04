2019-02-04T20:52:31+03:00
Общество

Владимирский губернатор предложил устроить на свалке горнолыжный курорт

Вот только экологи от такой идеи в восторг не пришли
Алена МАРТЫНОВА
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Губернатор Сипягин (крайний слева) решил, что горы, пусть даже и мусорные, привлекут туристов. Фото: gubernator33.ruГубернатор Сипягин (крайний слева) решил, что горы, пусть даже и мусорные, привлекут туристов. Фото: gubernator33.ru
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Мусорный полигон у деревни Машково во Владимирской области вот уже 40 лет отравляет жизнь местному населению. За это время свалка разрослась до 11 гектаров (это как 11 футбольных полей), а высота кучи отходов перевалила за уровень десятого этажа. Из года в год недовольный зловонным соседством народ обивает пороги чиновников, но вряд ли местные могли предполагать, что 33-метровый пик вдохновит чиновников на такое...

- Нам с вами досталось тяжелое наследство, - за­явил журналистам во время очередного объезда свалки губернатор Владимир Сипягин. И продолжил: - Потом, когда все закончится, это место можно было бы использовать как горнолыжный курорт. Такие технологии сегодня есть.

По словам чиновника, горнолыжные трассы на основе отходов не новость - подобное, мол, уже планировали создавать в Скандинавии и ряде регионов России. Но до воплощения громких слов в жизнь дело не дошло. И эксперты сомневаются в таких планах.

- Это все равно что сказать: не выкидывайте мусор из дома, а складывайте его стопочкой - и будет вам табуретка! - возмущается заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. - Тем более что это место даже полигоном назвать нельзя, обычная помойка. В ближайшие 20 - 25 лет в этом месте будут выделяться токсичные яды - как в воду, так и в воздух. Свалку надо рекультивировать, а не горки на ней делать. Даже если это физически возможно, то кататься там я бы никому не советовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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