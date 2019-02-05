Кокорину нашли замену в «Зените»

Завтра, 6 февраля, в Москве состоится очередное заседание суда, где будет рассматриваться вопрос о продлении ареста футболистам. А пока юристы спорят, должен ли Александр Кокорин сидеть в СИЗО, «Зенит» сказал свое слово и внес нападающего в заявку на Лигу Европы. Но скорее это жест поддержки: питерцы проведут свой первый матч 1/16 финала турнира 12 февраля в Турции против «Фенербахче». Если вдруг случится невозможное и Сашу выпустят из Бутырки, кто его до суда пустит на Босфор? Тем более что и зарубежный паспорт он сдал следователям. Но у «Зенита» теперь есть кем заменить Кокорина.

В Питере умеют удивлять футбольными покупками. Нынешней зимой на Крестовский остров уже заманили украинца Ракицкого (12 млн евро) и колумбийца Барриоса (18 млн евро). А в последний момент к ним успел присоединиться иранец Сердар Азмун (еще 12 млн евро). Трансфер очень необычный. Форвард сборной Ирана молод - всего 24 года, им интересовалась чуть ли не «Барселона», и он доказал, что может быть успешен в России, забивая за «Рубин» и «Ростов».

Но почему «Рубин» тогда продал такого классного игрока? Все просто - в футбольной Казани нет денег, клуб дисквалифицирован УЕФА и два года не сможет играть в еврокубках, а поэтому избавляется от дорогих футболистов. А на иранце удалось еще и неплохо заработать. Но «Зенит» за такие деньги покупает все-таки кота в мешке. Все знают, что Азмун хорош, только когда его тренирует Курбан Бердыев. Все остальные не знают, как с ним разговаривать: Сердар так и не выучил русский язык, и ему нужен суровый тренер, который сможет ему жестко все объяснить на понятном ему наречии.

Впрочем, Сердар, как и все новички питерцев, - легионер, и с лимитом у Сергея Семака могут возникнуть проблемы. Так что Кокорин и его русский паспорт нужен тренерам. А чемпионат России заканчивается только 26 мая, так что даже если СИЗО «продлит контракт» с форвардом до начала апреля, все равно в «Зените» его будут ждать еще в этом сезоне. И это несмотря на то, что поведение Кокорина заставило клуб потратить 12 млн евро, по сути, на заменяющего его Азмуна.

Другая ситуация у Павла Мамаева. «Краснодар», которому в Лиге Европы 14 февраля играть с немецким «Байером», молчит по поводу Мамаева, но вряд ли его ждет. Поэтому если полузащитник останется в заключении, в этом сезоне он не выйдет на поле - что-то не видно клубов, которые бы ездили в СИЗО к Павлу с предложениями о переходе.