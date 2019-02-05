«Сейчас гораздо лучше»: Снимки Леди Гаги до пластических операций удивили фанатов

В фильме «Звезда родилась» исполнительница роли Леди Гаги высмеивает свой большой нос. Мол, разве она может быть красавицей с таким профилем? И герой говорит, что да. В этом же уверены и миллионы поклонников звезды, они уверены, их кумир невероятно прекрасна, потому что принимает себя такой какая есть. Но тут оказалось не все так однозначно.

В сети появились снимки дивы в седьмом классе школыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях в сети появились фото 13-летней Стефани Джерманотты, где она совсем не похожа на себя, нынешнюю. Понятно, что прошло почти 20 лет и люди сильно меняются, но на снимках у будущей звезды совсем другой профиль. Очевидно, что 32-летняя королева эпатажа все-таки обращалась за помощью к пластическим хирургам. Гага серьезно скорректировала форму носа и подбородка, а также увеличила губы.

На днях в сети появились фото Стефани Джерманотты, где она совсем не похожа на себя, нынешнююФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама же певица отрицает, что делала пластические операции и призывает девушек ценить свою природную красоту. «Я думаю, что побуждать у человека неуверенность в собственной внешности с помощью пластической хирургии — это значительно хуже, чем позволять ему художественно выражать себя с помощью модификаций тела» — заявляла звезда.