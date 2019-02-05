Алена Долецкая призналась, что пережила 12 выкидышей и 14 попыток ЭКО

После выхода в свет книги «Не жизнь, а сказка» Алена Долецкая сама того не желая запустила хештэг с таким названием. Однако, в автобиографии главного редактора журналов Interview Russia, Interview Germany и Vogue Russia было много такого, что не вписывалось в понятии гламурной жизни. Так, частично Долецкая коснулась темы своего несостоявшегося материнства и как много ей пришлось пройти, чтобы принять тот факт, что она не может стать мамой. Вновь эту тему Алена Долецкая подняла в интервью с Татьяной Лазаревой и певицей Елкой на YouTube-канале. Певица Елка призналась, что ей регулярно приходится отвечать на вопросы и постоянно оправдываться по поводу отсутствия у нее детей. Мол, хотя она понимает, что они ведут себя нетактично, особенно когда еще пытаются давать навязчивые советы.

«Никто не думает, что даже этим вопросом можно сделать очень больно. Сложилось мнение, что женщина обязана рожать, женщина — инкубатор. Ты чувствуешь себя неполноценной, если у тебя в Instagram нет голенькой пяточки», — поделилась Елка.

Чтобы как смягчить эту щекотливую тему, ведущая Татьяна Лазарева привела в пример Долецкую, которая состоялась в карьере, «мама глянцевых журналов», но при этом живет без детей.

«Мне всегда хотелось иметь пятерых детей, - вдруг заявила на это Долецкая. - В 18 лет я вышла замуж. Тогда сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через классический ад»

Но при этом Долецкая согласилась с Елкой, что бороться с общественными стереотипами непросто. И каждому не объяснишь, почему ты вдруг не захотела стать мамой.

«Есть общественная бестактность. Если ты будешь реагировать на это, ты просто умрешь. Действительно в публичной профессии ты под колпачком, и тебе приходится отвечать на вопросы. Всё, что кажется бестактным, нужно отсекать», — посоветовала редактор глянца.

По словам Долецкой, ей было очень больно, когда люди задавали ей вопросы о детях. Только относительно недавно ее оставили в покое, перестав интересоваться этим.