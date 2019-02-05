"Икона стиля". Названа стоимость самого дорогого автомобиля в мире

«Если в детстве у вас не было велосипеда, а теперь Bugatti, то в детстве у вас все равно не было велосипеда» - сразу вспоминается этот старый афоризм, когда речь идет о самом дорогом автомобиле мира, владельцем которого является модельер Ральф Лорен.

Bugatti 57SC Atlantic, который оценили в рекордную для автомобилей сумму — $40 млн обнаружили в гараже у известного дизайнера, который вырос в беднейшем районе Бронкса в семье иммигрантов из Белоруссии. И у которого действительно в детстве не было денег даже на велосипед. Зато теперь авто, владеть которым мечтает каждый.

Надо отметить, что Bugatti 57SC Atlantic раритет, такие модели производились с 1934 по 1940 годы и выпускались ограниченным тиражом. Всего компания Bugatti построила 710 автомобилей. Модель с индексом 57 SC, которой владеет Лорен, построена по специальному заказу и представляет собой "заниженную" версию обычной модели. Надо отметить, что сам Лорен на ней никогда не ездит, есть и модели поновее, да и рисковать такой ценностью не очень-то и хотелось.

Ведь всего в мире осталось два автомобиля этой модели — третья и одна из самых дорогих машин была потеряна в железнодорожной аварии в США.