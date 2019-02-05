«Кто этот хоббит?» Гора из «Игры престолов» пришел в гости к Терминатору

Звезда "Игры Престолов" и многократный призёр конкурса "Самый сильный человек планеты" Хафтор Бьёрнсон побывал в гостях у своего кумира, актера и известного популяризатора бодибилдинга Арнольда Шварценеггера. Своей радостью исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" поделился в Инстаграме.

"Отличный вечер с друзьями вчера! Спасибо Арнольду Шварценеггеру за приглашение моей жены и меня в ваш прекрасный дом!", - подписал Бьёрнсон свои фотографии с Терминатором.

Актер Джо Манганьелло (слева), Хафтор Бьёрнсон (вцентре) и Арнольд ШварценеггерФото: СОЦСЕТИ

Подписчики спортсмена были удивлены, каким маленьким рядом с ним выглядит "железный Арни".

"Арнольд выглядит как креветка рядом с Горой!” , “Арни так сильно сжался”, “Кто этот хоббит?" - пишут пользователи в комментариях.

"Трудно представить, но Шварценеггер не похож на гиганта по сравнению с большинством мужчин".

Кое-кого это открытие поразило, ведь в фильмах Арнольд почти всегда самый большой и сильный человек или робот. Но его рост - 188 сантиметров, что по нынешним временам для мужчин считается нормой, чуть выше среднего. А если учесть возраст Арни (71 год) и перенесенные им операции, то можно отнять два сантиметра. С годами люди, увы, становятся ниже.

"Один из редких моментов, когда я чувствовал себя совершенно ничтожным. С Уилтом Чемберленом и Андре Великаном", - подписал Шварценеггер этот снимок в своем ИнстарамеФото: СОЦСЕТИ

Рост Хафтора - 206 сантиметров. Причем в семье 30-летнего исландца и отец, и дед выше двух метров - 203 и 207 сантиметров. Спортивную карьеру Бьёрнссон начинал с баскетбола, и ушел в силовой экстрим после травмы колена.

Хафтор Бьёрнсон на Железном троне из "Игры престолов"Фото: СОЦСЕТИ

Вес Шварценеггера во время соревнований составлял 105-107 килограммов, а в перерывах доходил до 117 кг. Бьёрнссон весит от 180 до 200 кг, в зависимости от подготовки к соревнованиям.

Максимальная становая тяга, которую выполнял Арнольд составляла 330 кг на одно повторение. Этот результат он выполняли на чемпионате по пауэрлифтингу, будучи еще совсем молодым — ему было всего 19 лет.

Бьёрнссон 31 января 2015 года побил тысячелетний рекорд на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии. Он протащил на себе десятиметровое бревно, весившее 650 килограммов, на 5 шагов вперёд.

Согласно историческим записям, рекорд в начале X века установил исландский викинг Орм Сторолфссон по прозвищу Орм Сильный. Он нес на себе корабельную мачту такого же веса, но смог сделать три шага, после чего у него сломалась спина.

thorbjornsson Хафтор Бьёрнсон на тренировке

Арнольд Шварценеггер выигрывал титул "Мистер Олимпия" 7 раз. Бьёрнссон четыре раза занимал первое место на конкурсе "Самый сильный человек Европы", в 2018 году стал "Самым сильным человеком в мире", а также выиграл на конкурсе "Арнольд Классик", учрежденном в 1988 году Арнольдом Шварценеггером.

schwarzenegger Арнольд Шварценеггер в тренажерном зале

Может Арни и не выглядит уже гигантом, но все бодибилдеры признают, что именно он повлиял на их выбор и сделал скульптурирование тела модным во всем мире. Шварценеггер до сих пор поддерживает форму и выполняет силовые упражнения в тренажерном зале. Его инстаграм полон видео, в которых актер дает советы и делится опытом. Кроме того, заслуженный терминатор любит прогулки на велосипеде.