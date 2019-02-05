«Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине?»: Познер заступился за Собчак

Скандал в семье 37-летнего экс-кандидата в президенты не обсудил только ленивый. Сначала сеть наводнили слухи о том, что Ксения Собчак остыла к мужу и все чаще наслаждается обществом признанного театрального режиссера Константина Богомолова. Дальше случилась кульминация — в центре Москвы обманутый муж несколько раз ударил по лицу нового спутника журналистки. По словам Богомолова, чудесный врач собрал его переломанный в двух местах нос и смещенные кости черепа в приличное состояние. Сам Виторган позже заявил, что второй раз вынесет «такого визга» и что гештальт закрыт.

xenia_sobchak о чем я думаю с таким лицом?

Пару дней назад Собчак все-таки уговорили выступить на телешоу, где она говорила о муже так, будто уже все решения приняты и благородно говорила о нем исключительно хорошее: «Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди». В предыдущем интервью Ксения подчеркнула: «Я со своим мужем всегда была честна и он понимает, что происходит».

Тем временем, народ продолжает злословить в адрес журналистки, которая многозначительно опубликовала свой снимок в образе Анны Карениной, главной литературной изменницы.

xenia_sobchak красивую мы делали сьемку

Абсолютно неожиданно в эту историю вмешался Владимир Познер. 84-летний телеведущий задумался о существующей в обществе несправедливости, где полигамная женщина воспринимается намного более враждебно, нежели мужчина, поступающий таким же образом.

В первую очередь легендарный журналист обратил внимание на то, что к этому скандалу приковано истерическое внимание публики:

- В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, – ну если не всех, то очень многих, – честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какое-то убедительное объяснение. Мне кажется это очень странным – внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет, - пишет в своей соцсети Познер.

pozneronline В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак

А затем перешел к тому, что его больше всего удивляет и возмущает.

- Но вот вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на «Дожде», то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает.

Владимир Владимирович попытался сам ответить на этот вопрос, но все-таки оставил это на откуп публики, предложив продолжать полемику:

- Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» – это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» – этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит, - завил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак прокомментировала слухи о разводе: "Есть болезненные аспекты в моей жизни"

Слухи о размолвке в семье 37-летней Ксении Собчак и её 46-летнего мужа появились ещё в конце прошлого года. Собчак внезапно стала появляться в свете с 43-летним театральным режиссёром Константином Богомоловым (бывший муж актрисы Дарьи Мороз - Ред.). И Новый год Собчак и Богомолов встретили вместе в подмосковном ресторане Араса Агаларова. Вместе с ними за столиком была Рената Литвинова и Земфира. Мужа Собчак в этой компании не наблюдалось (подробности)

В ТЕМУ

Анны Каренины наших дней: Звёзды, бросившие мужей ради любовников

Каждый второй развод происходит из-за того, что муж изменил жене и ушел к другой. Женщины, разрушившие свой брак ради увлечения – более редкая история. Но если уж они решаются с головой окунуться в новую любовь, то делают это так, что страсти кипят нешуточные. Особенно если это – женщины известные и знаменитые, чья жизнь проходит на глазах у миллионов поклонников (подробности)

Обманутый муж Собчак набросился с кулаками на ее любовника

Итог неравного боя: у режиссера Константина Богомолова, который заметно ниже и легче Виторгана, сломан нос и смещены кости черепа (подробности).

«Никакой постановки, но драться не умеет ни тот, ни другой»: Каскадер Александр Иншаков о нападении Виторгана на Богомолова

Скандальная разборка мужа Ксении Собчак с ее предполагаемым любовником вот уже два дня - главная новость мира звезд. Тут вам и страсть, и ненависть, и любовный треугольник - обманутый супруг Максим Виторган, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и ее новый ухажер, театральный режиссер Константин Богомолов (подробности).

КСТАТИ

Сколько Собчак заработает на своем любовном треугольнике

Видео драки мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова взорвало интернет, а вся история вокруг любовного треугольника побила рейтинги популярности. О романтических отношениях Собчак и Богомолова пресса начала писать еще в ноябре прошлого года. Ксения появлялась с модным режиссером на премьерах и, как утверждают очевидцы, не стесняясь целовалась в кафе (подробности).