2019-02-05T12:22:50+03:00
Общество

Максим Орешкин: «По визам для иностранцев, может быть, будут положительные решения в ближайшее время»

Въездные визы в Россию могут упростить для «деловых туристов», отметил министр экономического развития
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Об этом министр рассказал на деловом завтраке с представителями бизнес-кругов в рамках проекта «Встречи на Ильинке»Об этом министр рассказал на деловом завтраке с представителями бизнес-кругов в рамках проекта «Встречи на Ильинке»Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в ближайшее время система въездных виз для иностранцев в Россию может быть пересмотрена в пользу упрощения. Об этом 36-летний чиновник рассказал на деловом завтраке с представителями бизнес-кругов в рамках проекта «Встречи на Ильинке», которые организует Торгово-промышленная палата РФ:

— Мы сейчас работаем над новой стратегией плана действий по развитию туризма, включая деловой. По [въездным] визам [для иностранцев], может быть, будут какие-то положительные решения в ближайшее время. С другой стороны, есть вопросы безопасности: хотелось бы иметь баланс между её обеспечением и простотой реализации такой системы, — сообщил Орешкин.

Так, сейчас ответственность за регистрацию иностранцев по месту пребывания возлагается на принимающую сторону. В то же время, например, у организаторов международных выставок и конгрессов, которые занимаются приглашением зарубежных граждан на такие мероприятия, нет возможности отследить, чем они занимаются в «свободное время», на что указывали гости «бизнес-завтра на Ильинке». Так что смягчение режима пребывания иностранцев из развитых стран может подстегнуть «деловой туризм», а в перспективе — и экспорт российских товаров за рубеж, уверены эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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