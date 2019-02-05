Сергей Лавров: Размещение установок американской ПРО в Японии нарушает ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал японцев признать полный суверенитет России над Курильскими островами для ускорения переговоров по заключению мирного договора.

- Первый шаг, который необходимо сделать, он не за нами, а за Токио. Этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми Курильскими островами. Мы ждем, когда наши японские коллеги обдумают эту ситуацию, потому что, по сути дела, единственная страна в мире - Япония - не признала итогов Второй мировой войны, хотя и присоединилась к ООН, ратифицировала устав организации, в котором эти итоги названы окончательными и не подлежащими пересмотру, - заявил глава МИД РФ во вторник во время выступления в Российско-таджикском славянском университете Душанбе.

Остановился Лавров и на размещении на территории Японии установок американской системы ПРО, что нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

- Что касается Договора о РСМД и Курильских островов, связь здесь определенная есть, потому что среди тех проблем, которые у нас существуют с нашими японскими соседями в области безопасности, является проблема размещения на территории Японии установок в рамках глобальной противоракетной обороны США. Эти установки аналогичны тем, которые уже развернуты американцами в Румынии и будут развертываться в Польше, так называемая установка Mk-41, - напомнил он.

Министр при этом пояснил, что установка формально развертывается для запуска противоракет, но ее можно использовать и для запуска ударных крылатых ракет наземного базирования «Томагавк».

- Мы предупреждали наших японских коллег, когда они втягивались в эту договоренность с США, что это будет нарушением Договора о РСМД, - отметил Лавров.