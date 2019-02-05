2019-02-05T17:50:03+03:00
Звезды

Волочкова изощренно отомстила завистникам

Артистка решила поставить на место злопыхателей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Балерина Анастасия Волочкова.Балерина Анастасия Волочкова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандальная балерина Анастасия Волочкова вынуждена пойти на крайние меры. Артистка решила поставить на место злопыхателей, отомстив им изощренным способом.

"Комменты все отключаю, что советую делать всем публичным и вызывающим интерес людям! Скучно? Ничего. Пусть теперь наши злопыхатели изливают желчь на своих страницах. Правда, они никому не интересны. А мне теперь так спокойно и умиротворенно делиться с вами своими фото и видео! Любимый рядом. Дом роскошный. Душа полна позитива и любви! А люблю я вас всех!", - ехидно сообщила знаменитось в Instagram.

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Похоже, балерина наслаждается местью завистникам
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Правда, главный вопрос остается открытым - на сколько хватит саму Волочкову - жить без комментпариев подписчиков. Ведь кому как не Насте знать, что комментарии в соцсети - это рост вовлеченности. Чем чаще подписчик комментирует и лайкает, тем чаще посты будут попадать в верхнюю часть его ленты, а не уходить вниз, где он их не увидит.

"На самом деле все хотят видеть Волочкову голой", - объявила балерина.Интимное место Анастасии Волочковой: зачем балерина собрала своих бывших любовников вместе и на какую дату она назначила свою свадьбу

Анастасия Волочкова не раз заявляла, что все хотят увидеть, как она выглядит без одежды. "На самом деле все хотят видеть Волочкову голой. Вот телесные трусики", - объявила балерина репортерам передачи "Ты не поверишь!" на НТВ. Без всякого стыда она задрала юбку и продемонстрировала нижнее белье. А потом сообщила: "Берегите нервы, запасайтесь успокоительным... Чтобы такие трусики надеть и такой купальник, надо для начала тело такое иметь".

Похоже, Волочкова наслаждается местью завистникам и публикует посты самолюбования: "Это такое счастье - быть балериной! Я не представляла и не желала другой профессии. Ее я в буквальном смысле слова выстрадала... ".

"Поскольку и в балетное училище пришла, не имея тех данных, которые были необходимы... Ни выворотности, ни подъема, ни прыжка и даже растяжки, которая сегодня всех так будоражит... У меня была стройная фигура и уверенность в том, что я готова самоотверженно трудиться. Я закончила Вагановскую Академию Балета в Питере с красным дипломом и за год до окончания академии была принята в Мариинский театр сразу на положение солистки. Это и по сей день единственный случай в истории", - не без гордости заявляет танцовщица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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