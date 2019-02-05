Власти Эстонии выступили против проведения популярного конкурса на знание русского языка

Сначала он в очередной раз потребовал от России компенсацию за «оккупацию», а потом вдруг зашагал в область, далекую от юридических наук, и озаботился тем, что именно Таллин выбран в этом году столицей «Тотального диктанта» по русскому языку (очень модное явления, когда известные люди зачитывают текст, а все желающие его пишут, чтобы проверить свою грамотность).

Приближение скорой весны тут не при чем, в данном случае обострение связано совсем с другим: впереди парламентские выборы в Эстонии и Рейнсалу таким образом хочет напомнить как о себе, так и о своей партии «Отечество». Есть еще версия: товарищ перепутал два похожих слова: «тотальный» и «тоталитарный». Тогда все с ним понятно, у него на этой теме - пунктик, причем давно.

Он вообще веселый парень, этот министр: в 2012 году заявил, что «борцы за свободу» - солдаты 20 эстонской дивизии СС - «спасли честь эстонского народа».

Лично наблюдала однажды, как он под телекамеры кланялся памятной плите, установленной в честь легионеров на мемориальном комплексе в Таллине. Прошлым летом вспомнил вдруг про оккупацию, сейчас вот - про диктант. Наверное ему просто-напросто отведена в правительстве такая роль: потому что на фоне него все остальные эстонские политики кажутся верхом разумности и адекватности.

Чувствуется, впрочем, что диктант на самом деле задел его за живое - потому он выдал на своей страничке в «Фейсбуке» длиннющий текст, наполненный эмоциями - в том виде, конечно, в котором их способен проявить сын эстонского народа. Вот концентрированное изложение его поста: «Одним из оснований путинской концепции «мягкой силы» является идея о Русском мире. «Русский мир» означает людей, независимо от своего местонахождения определяющих себя как русские, у которых должна быть особая идентичность, чтобы восстановить распавшуюся империю. Для реализации идеи Русского мира Российское государство создало ряд организаций, в том числе и формально занимающийся пропагандой русского языка фонд «Русский мир». Это учреждение возглавляет внук Молотова Никонов. В Эстонии вокруг этого фонда крутятся, прежде всего, бывшие офицеры КГБ, а не филологи. Этот фонд — и есть главный инициатор и спонсор всемирного проекта «Тотальный диктант».

В 2012 году текст диктанта составил писатель Захар Прилепин, который в этом тексте сообщал , как ужасно было «сокращение российских территорий в девяностые годы. Но теперь мы должны прекратить этот мрак». (Это - интерпретация Рейнсалу, ничего подобного Прилепин не писал - Г.С.) Это мероприятие исходит не из филологических, а из политических мотивов. Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине. Считаю необходимым, чтобы соответствующие эстонские государственные учреждения оценили обстоятельства, связанные с этой акцией, и в рамках Конституции применили необходимые меры».

До экс-министра обороны другой балтийской республики - Литвы, автора легендарной фразы - «Чехов - это тоже мягкая сила» - Расы Юкнявичене ему , конечно, пока далеко, но он старается.

Жаловаться на него некому и некуда: министр юстиции и есть та сила, которая должна следить за правильной интерпретацией законов. Он их уже отинтерпетировал, как хотел...

Положительная новость в данном случае состоит в том, что это правительство после выборов уйдет в отставку, вместе с Урмасом Рейнсалу, и к моменту проведения «Тотального диктанта» он с большой долей вероятности кресло министра юстиции занимать не будет.

Отрицательная новость эта же. А ну как ему в новом правительстве снова дадут пост министра обороны и он направит на подавление «русского филологического бунта» армию?

Как все-таки хорошо, что автор нынешнего текста для «тотального диктанта» писатель и журналист Павел Басинский, обещает его выдержать не в милитаристском ключе, а исключительно в детективном...