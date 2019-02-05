За вывоз мусора не придется платить дважды: «Единая Россия» требует от властей следить за оплатой вывоза отходов

В партии считают, что данный факт недопустим, и требуют от региональных властей добиться исключения двойных платежей.

Управляющим компаниям не дадут нажиться на отходах

Факты двойной оплаты за вывоз бытовых отходов подтверждены партийным мониторингом проекта «Чистая страна». Список регионов, где людям пришлось платить больше, единороссы назовут в ближайшее время.

Ольга Баталина, первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы, рассказала, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно было привести к изменению платежа по основной услуге. Но многие управляющие компании исключили платеж лишь на словах - сумма за услугу в квитанции осталась, а к ней прибавилась отдельная платежка за мусор.

Она призвала коллег по партии и власть в регионах проконтролировать решение данного вопроса и добиться исключения двойных платежей.

Выявлять факты двойной оплаты «Единая Россия» намерена с помощью механизма общественного контроля. На своем сайте и сайте партийных проектов партия наладит обратную связь с гражданами, чтобы из первых уст получать информацию об управляющих компаниях – нарушителях.

Рекультивация онлайн

Помимо этого, общественный контроль затронет и рекультивацию свалок. Полигоны твердых коммунальных отходов оснастят веб-камерами, а онлайн-трансляция будет вестись со всех объектов на специальном ресурсе.

Координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что во многих городах запланирована рекультивация свалок, на что потребуются миллиарды рублей. «Расходование этих средств должно находиться под партийным контролем. Трансляции планируется вести на интернет-площадке нашего партийного проекта - мы создадим сервис, который будет называться «Зеленая карта». Это будет многослойная интерактивная карта страны, где будет содержаться информация о процессе рекультивации свалок, в том числе в черте городов», - сообщил он.

Он уверен, что люди должны видеть, как объект, который зачастую представлял главную экологическую угрозу, если он находился в черте города и постоянно горел, становится экологически безопасным.

«Все стадии должны быть под контролем», - подчеркнул Бурматов, отметив, что работа по онлайн контролю может быть выполнена уже первом полугодии 2019 года.

Скидка за сортировку мусора: людям будет выгодно сортировать отходы

Еще одним фактором успеха реформы «Единая Россия» видит поощрение тех, кто ведет раздельный сбор мусора и тратит на это свое время и деньги. Выгода для них будет выражаться в виде скидки за жилищно-коммунальную услугу по вывозу отходов. В Партии считают, что это устранит финансовую несправедливость, с которой сталкиваются люди, которые разделяют мусор при его утилизации.

«Люди, которые занимаются сортировкой отходов, месяцами собирают отдельно пластик, стекло, бумагу, потом везут в разные пункты приема. При этом платят они за вывоз столько же, сколько и те, кто сваливает все в бак для вывоза на полигон», - возмутился депутат.

Он уверен – платеж нужно либо сокращать, либо вообще аннулировать для тех, кто занимается раздельным сбором мусора, ведь эти люди уже тратят свое личное время и деньги.