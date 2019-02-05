После пожара с погибшими в центре Москвы, эксперты рассказали, как обезопасить свой дом от пожара

Уже установлено, что все восемь жертв ночного пожара на Никитском бульваре погибли, надышавшись угарным газом. Пожар, напомним, произошел в час ночи. Из горевшей квартиры на пятом этаже дым через щели в деревянных перекрытиях поднялся в коммунальную квартиру на шестом. Шесть взрослых и двое детей, как эксперты, даже не успели проснутся и погибли. Пожарной сигнализации в квартире не было. А ведь она, едва появился дым, могла бы всех разбудить...

- По статистике, около 90% жертв пожаров гибнут в течение первых 15-20 минут, еще до прибытия пожарных, - говорит ведущий эксперт Ассоциации «Союз 01» Константин Калужин. - Многие умирают во сне - идет дым, люди его вдыхают, теряют сознание и просто не могут убежать. Кому-то огонь и сильный дым отрезает путь к двери. Средства противопожарной безопасности у нас почему-то считаются предметами неочевидной потребности. Хотя во многих ситуациях это может спасти жизнь. И стоят они вовсе не каких-то космических денег.

1. Если у вас старый дом и в нем не установлены, как в новостройках, так называемые автономные дымовые извещатели, нужно поставить их самостоятельно. Это легкие устройства, которые в Интернет-магазинах продаются по 300-400 рублей и работают на батарейке Крона (ее хватает примерно на год, - Авт.). Лучше всего установить их в коридоре, на кухне и в спальне. Едва почувствовав дым, устройств сработает как сигнализация — звук будет такой, что любой проснется.

2. В квартире хорошо бы иметь самоспасатели. В идеале - на всех членов семьи. Самоспасатели - небольшие противогазы, которые отфильтровывают вредные примеси в воздухе и позволяют свободно дышать до 30 минут. Этого достаточно, чтобы покинуть помещение, даже если дым уже такой, что ничего не видно. Эти несложные устройства стоят от 2000 до 2500 рублей за штуку.

3. На случай открытого горения в квартире можно приобрести порошковый огнетушитель ОП-3, ОП-4. В зависимости от размеров такой может стоить от 400 до 1000 рублей.

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