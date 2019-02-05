Шойгу рассказал об ответных зеркальных мерах к нарушителям договора ДРСМД

Российский ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не заставит себя долго ждать. Уже к концу 2020 года будут разработаны современные ракетные комплексы наземного базирования, которые смогут покрывать расстояние более 500 километров. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу.

- В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, - сказал министр.

Поскольку предстоит "приземлить" уже существующие морские и воздушные ракетные комплексы, сроки производства и затраты на новую технику удастся серьезно сократить. Шойгу поручил повысить дальность стрельбы и других перспективных разработок по стратегическому вооружению.

Еще одной задачей для оборонного комплекса станет производство современных спутников, которые смогут производить съемку поверхности земли в высоком разрешении.

- Они необходимы как для применения высокоточного оружия и военной разведки, так и для обеспечения навигации, - подчеркнул Шойгу.