2019-02-05T18:44:18+03:00
Политика

Шойгу рассказал об ответных зеркальных мерах к нарушителям договора ДРСМД

Гиперзвуковые ракеты станут обходиться России дешевле, но летать будут дальше, а наводиться точнее
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments3
Министр обороны Сергей Шойгу.Министр обороны Сергей Шойгу.Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Российский ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не заставит себя долго ждать. Уже к концу 2020 года будут разработаны современные ракетные комплексы наземного базирования, которые смогут покрывать расстояние более 500 километров. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу.

- В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, - сказал министр.

Поскольку предстоит "приземлить" уже существующие морские и воздушные ракетные комплексы, сроки производства и затраты на новую технику удастся серьезно сократить. Шойгу поручил повысить дальность стрельбы и других перспективных разработок по стратегическому вооружению.

Еще одной задачей для оборонного комплекса станет производство современных спутников, которые смогут производить съемку поверхности земли в высоком разрешении.

- Они необходимы как для применения высокоточного оружия и военной разведки, так и для обеспечения навигации, - подчеркнул Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах
В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храме
Умерла актриса Джули Адамс - звезда сериалов Lost и «Она написала убийство»
Трамп не исключает возведения «живого» барьера на границе с Мексикой
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма
В новостройках Москвы жильцы вселяются в квартиры с пожарными датчиками и «рукавами» для тушения огня
Перепланировку в сгоревшей квартире Башмета согласовали еще в 2004 году
Киевский суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава
В Госдуме предложили ввести льготы за раздельный сбор мусора
Охранять Арктику будет авиаполк истребителей МиГ-31
Минобороны РФ рассекретило робота-разведчика на базе «Уран-9»
Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
Должники стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов
Дирижеру Юрию Башмету стало плохо на пресс-конференции
Рейс из Бишкека в Москву задержали из-за сообщения о бомбе в аэропорту
Пассажиры "Победы" смогут выбирать из двух вариантов провоза ручной клади
В Совфеде прокомментировали возможность прохода украинских кораблей через Керченский пролив
Неожиданная смерть канадского криптомиллионера лишила его жену $137 млн
Китаец четыре года жил с шестисантиметровой зубочисткой в сердце
Украина сократила периодичность курсирования поездов в Россию
Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД
США перебросят к берегам Японии свой новейший десантный корабль
Неизвестные "заминировали" почти 50 зданий в Москве и области