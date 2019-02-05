Шокирующее фото Пригожина: Продюсер показал себя молодым

Расчувствовавшийся Иосиф Игоревич решил за пару месяцев до своего 50-летия взбодрить публику и показать, что было тогда, когда на его голове активно росли волосы. Пригожин любит пошутить над собой.

Он давно привык к сравнению с Шреком.

prigozhin_iosif Как вам я с такой прической ? По моему я здесь на @vdrobysh похож.)))

rudkovskayaofficial Очень креативный лот от моих друзей Валерии @valeriya и Иосифа Пригожина @prigozhin_iosif !

Но превзойти самого себя он смог после того, как показал, каким был в молодости. Тогда вряд ли у кого могли быть ассоциации с мультяшным страшилой. У людей, пораженных разницей, возникли ассоциации с кем угодно, даже с беглым экс-президентом Грузии.

prigozhin_iosif Этому парню 2 апреля исполнится 50 лет, даже не верится.

Фото сделано в Махачкале, где родился продюсер. Здесь ему 16 лет.

- Это моя первая фотография на паспорт, - рассказывает Пригожин. - Таким я был перед отъездом в Москву.

А еще муж Валерии был таким, но с тех времен мало изменился.