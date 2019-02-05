2019-02-05T18:13:43+03:00
Звезды

Шокирующее фото Пригожина: Продюсер показал себя молодым

Поклонники считают, что муж Валерии на фото 30-летней давности абсолютно неузнаваем
Петр СИМОНОВ
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Иосиф Пригожин.Иосиф Пригожин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Расчувствовавшийся Иосиф Игоревич решил за пару месяцев до своего 50-летия взбодрить публику и показать, что было тогда, когда на его голове активно росли волосы. Пригожин любит пошутить над собой.

Он давно привык к сравнению с Шреком.

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Как вам я с такой прической ? По моему я здесь на @vdrobysh похож.)))
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Очень креативный лот от моих друзей Валерии @valeriya и Иосифа Пригожина @prigozhin_iosif !
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Но превзойти самого себя он смог после того, как показал, каким был в молодости. Тогда вряд ли у кого могли быть ассоциации с мультяшным страшилой. У людей, пораженных разницей, возникли ассоциации с кем угодно, даже с беглым экс-президентом Грузии.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Этому парню 2 апреля исполнится 50 лет, даже не верится.
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Фото сделано в Махачкале, где родился продюсер. Здесь ему 16 лет.

- Это моя первая фотография на паспорт, - рассказывает Пригожин. - Таким я был перед отъездом в Москву.

А еще муж Валерии был таким, но с тех времен мало изменился.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Кого-то я себе тут напоминаю,но точно не себя сегодняшнего. А с причёской,вроде,неплохо было. Что думаете,может, посеять луковицы,чтобы такая взошла?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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