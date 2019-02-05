Падение Моуринью - победа нашего хоккея

Бросает шайбу, машет, разворачивается, падает... Бросает шайбу, машет, разворачивается, падает... И снова, и снова... Не знаю, сколько раз вы пересматривали победный бросок Кирилла Капризова в финале Олимпиады, или сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти с испанцами на ЧМ-2018. Наверняка часто. Но падение Жозе Моуринью можно пересматривать бесконечно.

Напомним тем, кто до сих пор думает, что это первоапрельская шутка. В Балашихе (!). на домашней арене омского «Авангарда» (!!) право первого вбрасывания предоставили португальцу Жозе Моуринью (!!!). Уже этой информации хватило бы, чтобы свести с ума не слишком следящего за спортом читателя. Но ко всему прочему португалец грохнулся на лед.

Да, омский «Авангард», один из лидеров нашего хоккея, один из богатейших клубов страны, перед началом сезона выяснил, что его арена находится в аварийном состоянии, и не нашел ничего более веселого, чем отправиться в Балашиху и там обосноваться.

Что делал на игре со СКА Моуринью неизвестно. Португалец, которого называют Особенный, успел потренировать «Порту», «Реал», «Интер», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». 8 раз становился чемпионом в четырех разных чемпионатах, по два раза выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов... Но вот незадача. Его уволили из Манчестера, и теперь один из самых крутых тренеров мира безработный. Впрочем, безработных в мире много, но не все же они сразу после увольнения отправляются в Балашиху.

Ясно, что Жозе был почетным гостем. Об этом свидетельствует присутствие на трибунах боссов КХЛ и СКА и даже РФС.

Но привезли его просто по дружбе показать, как хорошеет Подмосковье, или еще зачем?

Первая конспирологическая версия кажется вполне адекватной. Сейчас в питерском «Зените» все хорошо с игроками, и есть первое место в чемпионате. Но Сергей Семак - уважаемый, но начинающий тренер. Вполне возможно, что амбициозные начальники «Зенита» хотят тренера, уже снискавшего славу. А из всех свободных топ-тренеров круче Моурьнью, пожалуй, только Зинедин Зидан. И для начала Жозе показали как питерский СКА играет в хоккей, чтобы потом познакомить и с питерским футболом.

Есть, впрочем, и еще один вариант. Сразу после своего падения почетный гость встретился в ложе с Александром Дюковым, который вскоре возглавит РФС. И со Станиславом Черчесовым, которого слухи сватают летом в московский «Спартак». Если так - то, возможно, Жозе примеряется к посту главного тренера сборной?

Как бы то ни было, но наша хоккейная лига заявила о себе на весь мир. Все британские газеты, сайты, и также СМИ стран, в которых любят английскую Премьер-лигу (а таких очень много) подробно описали легендарное вбрасывание, выложили видео... Пожалуй, в плане продвижения это лучшее, что происходило с КХЛ за всю ее историю.

Несколько странно, что лига решила проявить щепетильность и удалила видео везде, где только могла. Но это тот самый случай, когда история не требует дополнительных усилий, чтобы разлететься по миру.