2019-02-05T18:09:12+03:00
Экономика

Российский помидор, извини — будем есть турецкие

Отечественные тепличники обещают конец импортозамещения
Елена ОДИНЦОВА
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Квота на ввоз турецких помидоров в Россию будет увеличена вдвое. Фото Валерий Шарифулин/ТАССКвота на ввоз турецких помидоров в Россию будет увеличена вдвое. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Огурцы и помидоры могут подорожать. Собственно, с начала года они уже подорожали — на 8,4% и 6,1%. Пока это не особая новость — зима все-таки. Но дальше будет хуже. Если сейчас цена огурцов-помидоров, благодаря бурному развитию своих тепличных хозяйств, примерно на 12-13% ниже, чем прошлой зимой, то все очень скоро может вернуться на круги своя. А овощи, особенно зимой и весной, - один из главных драйверов инфляции.

В чем дело? Как объяснил журналистам член комитета Госдумы по аграрным вопросам и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, с 2015 года действовала госпрограмма возмещения затрат на строительство и модернизацию теплиц. За счет этого, да льготных кредитов, отрасль неожиданно и расцвела — в 2018 году рост производства составил 20%. Что для нынешних российских реалий показатель почти фантастический. И если не так уж давно мы переживали, как будем без турецких томатов, то сейчас доля отечественных овощей на нашем рынке доросла почти до 65% (в основном за счет помидоров и огурцов — производство российских перцев и баклажанов пока в проектах - но хоть что-то!).

В конце прошлого года господдержку тепличникам решено было урезать. В 2019 году компенсации уже не будет. А на строительство тех теплиц, которое начато в 2018 году ее сократят вдвое (с 20% до 10% от затрат). Еще и НДС с Нового года увеличился.

На сколько в итоге могут подорожать овощи, точных прогнозов нет. По словам Ситникова, это во многом зависит в том числе от покупательной способности россиян, которая нынче не блещет. Можно предположить, что выручать нас опять будет импорт. Кстати, в январе российская сторона объявила, что будет вдвое увеличена квота на ввоз томатов из Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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