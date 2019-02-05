В Ростовской области работает первый отечественный транспортный мусоровоз

С нового года в Ростовской области заработала новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Начало января отметилось множеством жалоб от граждан на переполненные мусорные баки, но прошел месяц, и все недочеты были исправлены. Схема, в которой ТКО занимаются только региональные операторы, они же инвесторы, показала свою эффективность и жизнеспособность. В задачах, которые взяли на себя компании, значатся не только своевременный вывоз и экологически безопасное размещение отходов, но и поэтапное внедрение раздельного сбора мусора. Чтобы было, как говорится, как в Европе.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Утро 5 февраля, площадка регионального оператора, отвечающего за Ростова-на-Дону и еще более 20 муниципалитетов, - группы компаний «Чистый город». Новые мусоровозы один за другим выезжают на маршруты по южной столице. Здесь они — предмет гордости. Ведь местный парк техники не просто регулярно обновляют, но и модернизируют под конкретные нужды, сотрудничая с отечественным автопроизводителем.

- Мы делаем акцент на логистике и производительности наших машин, потому что транспортная составляющая занимает большое место в тарифе, установленном для населения, - говорит руководитель ГК «Чистый город» Полина Вергун. - В рамках прошедшей реформы мы получили технику, которая практически не уступает иностранным аналогам. Она хорошо показывает себя как на узких улицах мегаполиса, так и в сельских территориях.

Особенно сотрудники предприятия гордятся четырехосным транспортным мусоровозом, который может сжать и перевезти за один рейс 150-170 кубометров отходов. Его вместимость почти в два раза выше, чем у стандартной коммунальной техники.

Парк техники не просто регулярно обновляют, но и модернизируют под конкретные нужды.

- До этого в России не было транспортных мусоровозов отечественного производства. Были иностранные машины и очень дорогие, - отметил технический директор компании Денис Ковалев. - И вот мы совместно с заводом подготовили этот проект. Автомобиль работает уже полгода и прекрасно себя зарекомендовал. Вместе с инженерами завода-производителя мы несколько раз меняли настройки гидравлики, механизм подъема, толщину кузова и качество стали, пока не добились таких впечатляющих показателей. Теперь планируем закупить еще пять-семь подобных машин.

Пока мусоровозы очищают контейнеры по всему Ростову, за ними в режиме онлайн следит «большой брат». В диспетчерском пункте компании в глаза сразу бросается экран, на котором отмечены все машины, их координаты передаются через систему ГЛОНАСС. Если вдруг какой-нибудь водитель свернет с маршрута или выбьется из графика, то его руководство об этом тут же узнает.

- Наши диспетчеры закреплены каждый за своим районом и контролируют выполнение вывоза мусора каждым автомобилем. В случае внештатных ситуаций, например, выхода машины из строя или обнаружения на площадке несоответствующего плану контейнера, автомобиль оперативно заменяют, при этом рядом сидят логисты, которые тут же корректируют маршруты для водителей, - рассказал замначальника отдела эксплуатации ГК «Чистый город» Роман Довбня. - Маршруты, которые обслуживают социально-значимые объекты, находятся на особом контроле.

Отметим, что «Чистый город» - крупнейший региональный оператор в Южном федеральном округе, только в Ростовской области у него числится 200 единиц спецтехники. Параллельно с вывозом мусора предприятие проектирует современные экотехнопарки, в которых скоро будут работать и автоматизированные сортировочные комплексы, и площадки для обезвреживания органических отходов, и, собственно, объекты размещения мусора. В компании работает колл-центр, специалисты которого без выходных консультируют жителей региона во всем вопросам, связанным с твердыми отходами. В их числе расчет платы за вывоз мусора и оформление льгот на эту коммунальную услугу.

РАЗДЕЛЯЙ И ЭКОНОМЬ

Пока коммунальщики готовятся внедрить раздельный сбор мусора по всему региону, донские власти придумали, как подтолкнуть население к этой экологической инициативе. Ростовская область — пока единственный субъект РФ, который предусмотрел понижающий коэффициент к нормативам накопления ТКО для тех, кто перешел на раздельный сбор мусора. 0,96 при сортировке на два вида отходов, до 0,86 — на три и более видов. Последняя цифра уже действует в Азове. Для местных жителей норматив накопления не 3,02 кубометра на человека в год, а 2,64.

В диспетчерском пункте на экране, отмечаются все машины, и их передвижение по городу.

Отметим, что в результате прошедшей реформы в некоторых территориях области (например, в Таганроге, Волгодонске и Донецке) данный норматив вырос в два и более раз. По поручению донского губернатора Василия Голубева, для них был введен особый понижающий коэффициент — 0,8. Также по всей области сохраняются меры социальной поддержки населения при оплате услуг ЖКХ, в том числе и вывоза мусора. Льготные категории граждан по-прежнему получают 50-процентную компенсацию за «коммуналку».

И все же, найдутся граждане, которые болезненно воспримут «мусорную» строчку в квитанции и снова начнут причитать, что все вокруг дорожает. Что же они получат за те деньги, которые будут платить региональным операторам?

- Мы все получим прозрачную систему обращения с ТКО, уменьшится количество стихийных свалок, и начнется полноценная переработка отходов, - ответил на вопрос министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. - До конца 2020 года в систему обращения с отходами нашего региона планируется инвестировать более 6,5 миллиарда рублей. Это позволит создать новую инженерную инфраструктуру, современные полигоны и мусороперегрузочные станции. Речь идет о деньгах инвесторов. Они вкладывают собственные средства, а затем в течение 10 лет будут возвращать их за счет тарифов.

Добавим, что борьба со свалками также входит в обязанности региональных операторов. При обнаружении бесхозного мусора ответственная компания должна определить собственника земли и предложить ему убрать отходы. Если этого не произойдет, регоператор самостоятельно устранит свалку, но затем взыщет понесенные расходы с владельца участка через суд.