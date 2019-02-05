Премии президента России присудили за прорыв в математике, изучении насекомых и поиске взрывчатки

Премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год присуждены российским исследователям за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач, разработку нового метода дистанционного обнаружения взрывчатки, открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей, а также за изучение особенностей нервной системы. Во вторник об этом сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко.

Напомним, премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

«МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ В НАУКЕ»

- У нас люди из науки не уходят. За последние 10 лет количество исследователей в возрасте до 39 лет увеличилось в 1,5 раза. Молодые ребята приходят и остаются в науке, - пояснил Андрей Фурсенко. - Это связано с тем, улучшились условия работы ученых в России. Для мотивации молодых людей это очень важно. Они говорят, что сегодня могут работать в стране на том же оборудовании, что есть в других странах.

Виктор Жарков

Также, по словам помощника президента, если еще 15 лет назад остро стоял вопрос уровня зарплаты в науке, то сегодня это уже не один из главных вопросов для молодых ученых.

- У нас сейчас более активно работают базовые кафедры и исследовательские центры в университетах. Улучшилась коллаборация академических институтов и вузов. Появился запрос на науку со стороны промышленности, которая поняла, что без своих разработок быть конкурентными на рынке сложно. Все это означает новые возможности для молодых ученых в России, - резюмировал Андрей Фурсенко.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

Лауреатами премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год стали сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Евгений Горлов и Виктор Жарков. Им присуждены награды «за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ». Российским ученым удалась создать лазерные локаторы, которые с чувствительностью «собачьего носа» обнаруживает на дистанции до 50 метров пары или следы взрывчатых веществ микронного размера. Причем, даже в в условиях интенсивного пассажиропотока! Независимые эксперты признают, что разработанные комплексы значительно превосходят ближайшие зарубежные аналоги.

Евгений Горлов

- Главное преимущества нашего прибора наряду с высокой чувствительностью — дистанционность. Все известные методы, которые на сегодня применяются, являются контактными: необходим забор пробы или собачке подойти близко. Наш прибор можно использовать скрытно, издалека, - сообщил в интервью «Комсомольской правде» Евгений Горлов.

Причем, как считает ученый, полученный результат — промежуточный. У разработки есть хорошие перспективы повысить чувствительность установки еще раз в 10 минимум!

Лауреатом Премии президента РФ Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета открыла новые механизмы устойчивости насекомых - вредителей сельского и лесного хозяйства - к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis.

- Сегодня широко распространены препараты для борьбы с этими вредителями. Нашими коллегами хорошо изучены мутации, в результате которых насекомые становятся устойчивы к этим препаратам. Мы же открыли несколько новых механизмов, в результате которых насекомые становятся устойчивыми и люди теряют эффективность в применении биопрепаратов, - уточнила Екатерина Гризанова.

Екатерина Гризанова

НА ДЕТЕЙ И НАУКУ

Представитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. Автор доказал возможность вспомогательных клеток нервной системы (глиальных клеток) преобразовываться в разные типы клеток эмбрионов позвоночных. В дальнейшем это даст возможность регулировать процессы развития нервных систем и их лечения: как при «поломках» в раннем развитии человека, так и у пожилых людей, страдающих болезнями Паркинсона, Альцгеймера и другими нейроденегеративными заболеваниями.

- Зарубежные коллеги тепло отреагировали на это открытие. Буквально через несколько дней французская лаборатория нашла тот же механизм, используя другие модели. Когда такое происходит самые топовые мировые журналы Scieence и Nature охотно публикуют статьи об исследовании, - поделился наблюдениями Вячеслав Дячук.

Лауреатом премии также стал сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. Ученого наградили за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

О чем речь?

- Представьте, что у вас есть какая-то величина, которую необходимо предсказать. Например, срок жизни человека, - объяснил корреспонденту «КП» Иван Оселедец. - Есть косвенные признаки, по которым можно определить, что будет: доход человека, экологическая ситуация. Если такой признак один, то у вас будет 10 вариантов прогноза, если признаков два, то получается 100 вариантов, если три - то 1000. Я разрабатываю инструментов для работы с такими массивами данных, и адаптирую технологию для решения каких-то конкретных задач.

Иван Оселедец

Например, многие люди активно пользуются интернет-магазинами. Ученый разработал рекомендательную систему, которая позволяет на основе истории покупок предлагать человеку товары, которые могут быть ему интересны. Или задача разработки новых лекарств: из огромного количества различных химических соединений необходимо выбрать те, которые наиболее полно соответствуют поставленной цели. А математически это одна и та же математическая задача.

Развивая премию, государство стимулирует дальнейшие исследования и создает благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии - 2,5 млн рублей. Деньги лауреаты в праве тратить на свое усмотрение. Например, Екатерина Гризанова потратит деньги на образование детей (у нее их трое: старшим сыновьям 14 и 10 лет, а младшей дочке всего два месяца). А Вячеслав Дячук готов их вложить в науку:

- У нас развивается параллельно масса проектов в разных направлениях. Конечно, мы поддерживаемся российскими научными фондами, в науке лишних денег не бывает.