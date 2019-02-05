«Лыжня России»: где можно пробежать гонку в Москве и Московской области

В ближайшие выходные в большинстве регионов России, где есть снег, пройдет массовая гонка «Лыжня России-2109». Официальный сайт соревнований сообщает - чтобы стать участником, надо пройти регистрацию. Для этого лыжнику придётся обратиться в комиссию по допуску. Она открывается за несколько дней до начала соревнования в населённом пункте, где состоится ЛР. Чтобы получить номер, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; полис ОМС; медицинская справку о допуске (если нет 18 лет).

Кроме любителей, в гонке обычно принимают участие и профессионалы. К примеру, в прошлом году победителем центрального старта стал известный лыжник Максим Вылегжанин. А в этом году в Новосибирске выйдет на трассу знаменитый биатлонист Антон Шипулин.

Напоминаем, что в последние годы «Лыжню России» в Москве решили проводить не в одном месте, а по округам. Приводим вам адреса, где можно заявиться на гонку и где пройдут сами старты.

Адреса мест регистрации участников в Москве

Комиссия по допуску участников в Московской области будет работать до 8 февраля по адресу:

г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп.1. Телефон для справок: 8 (495) 230-05-14. 9 февраля, в день гонки, стартовые номера выдаваться не будут!

Сами соревнования пройдут в Химкинском районе Подмосковья в ОУСЦ «Планерная».