Берлинале упьется русской «Кислотой»

В главном конкурсе российское кино в этом году, увы, не представлено (в прошлом году был «Довлатов»), но в параллельных программах участвуют картины молодых, подающих большие надежды отечественных авторов. В престижной секции «Панорама», в которой в прошлом году участвовал «Профайл» Тимура Бекмамбетова (он же был удостоен единственного приза в этой программе - по итогам голосования зрителей), показывают «Кислоту» Александра Горчилина, в более экспериментальном «Форуме» - фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина. Оба представляют актуальные тенденции, востребованные международным киноконтекстом. Оба участвуют в конкурсе дебютантов, который будет судить отдельное жюри. Оба автора - ученики ведущих отечественных режиссеров: Горчилин - Кирилла Серебренникова, Золотухин - Александра Сокурова.

Фильм 26-летнего актера Горчилина, одного из ведущих артистов «Гоголь-центра» и звезды картин «Да и да», «Ученик» и «Лето», уже победил в конкурсе дебютов прошлогоднего «Кинотавра», стал самым быстро раскупаемым в программе фестиваля на «Стрелке» и успешно прошел в российском прокате. Это довольно критичный взгляд молодого автора на его поколение «хипстеров» и на поколение их родителей. Одно, по мысли режиссера, другого стоит. У родителей (Александра Ребенок, Елена Морозова, Дмитрий Куличков, Алексей Агранович) нет никакого морального права что-то требовать от детей - поскольку своих «отцов» дети либо не знают, либо не видят, либо не хотят видеть. «Детки» (Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Петр Скворцов) тоже хороши - ничего не умеют, ничего не хотят, пустые, бездарные, ни на что не способные. Потухли, не успев сгореть. В отсутствие всяких идей могут отхлебнуть кислоты или, не задумываясь, брякнуть что-то такое, что способно навсегда испортить их жизни. В картине имеется встроенный парадокс: о никчемности своего поколения взялись рассказать люди очень талантливые, которых можно упрекнуть в чем угодно, кроме никчемности. А драматургия не помогла им справиться с этой труднейшей задачей. Однако зрительский энтузиазм (уверен, что фильм найдет понимание и в Германии) показывает, что запрос на ударное «поколенческое» кино потенциально очень велик. И склонный к сомнениям молодой режиссер, привлекший к работе над фильмом своих талантливых друзей-актеров, несомненно, должен продолжить активную работу в этом направлении.

Фильм "Кислота" уже победил в конкурсе дебютов прошлогоднего «Кинотавра», стал самым быстро раскупаемым в программе фестиваля на «Стрелке» и успешно прошел в российском прокате.

Фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина демонстрирует, что не все русские мальчики таковы, какими они видятся Горчилину и Ко. Картина ученика маэстро российского авторского кино Александра Сокурова, оживляющая в памяти его ранние фильмы, переносит зрителя в траншеи Первой мировой войны. Но и на почти феллиниевскую «репетицию оркестра». Историю совсем юного солдата, потерявшего зрение в газовой атаке, но оставленного на фронте по причине хорошего слуха (через огромное конусообразное устройство он прислушивается к пролетающим вражеским самолетам), «комментируют» кадры современного нам «мальчика русского» - столь же юного пианиста, вдохновенно репетирующего концерт Рахманинова. Прямого объяснения этому монтажному ходу автор не предоставляет, но ясно, что аудиостихия столь же важна этому фильму, как и его герою, вынужденному ощупывать лица окружающих его людей. Кинематографическое качество картины, напоминающей ожившие фотографии столетней давности, уникально. Мы не можем судить насколько аутентично она передает реальную атмосферу Первой мировой, но наши представления о ней она передает очень точно.