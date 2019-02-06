Матч Барселона - Реал Мадрид: Вальверде сказал, насколько готов Месси к Класико

Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Испании по футболу

В среду, 6 февраля, в Барселоне будет сыгран первый из трех предстоящих за месяц матчей между футбольными клубами "Барселона" и "Реал Мадрид". Каталонцы примут у себя на поле "королевский" клуб в полуфинальной игре Кубка Испании. Накануне этого поединка прошла предматчевая пресс-конференция. На ней своим мнением о предстоящей игре поделился главный тренер каталонцев - Эрнесто Вальверде. Главные тезисы, сказанные наставником "Барсы", таковы:

О СОПЕРНИКЕ

Встречи с "Реалом" всегда особенные. Выхода в финал жаждем и мы, и соперник. В этом полуфинале фаворита нет, всё может произойти. В подготовке к этому матчу очень важен настрой. «Реал» обычно сильно играет на «Камп Ноу». Мы лучше выступали в Ла Лиге, а соперник находился в сложном эмоциональном состоянии, но теперь нас ждет лучшая версия «Реала»

ПРО СВОЙ СОСТАВ

У нас в составе есть очень хорошие футболисты, есть тот, кого мы считаем лучшим в мире игроком, но футболисты "Реала" также одни из лучших в мире.

О СОСТОЯНИИ ЛИОНЕЛЯ МЕССИ

Если Месси сможет, он примет участие в игре, если нет — будет восстанавливаться. При этом акцент не смещается, по-прежнему победить может каждый. С Месси или без него мы не изменим того стиля, в котором играем. «Барселона» нацелена побеждать, доминировать и забивать голы.

ПРО ИГРОВОЙ ГРАФИК КОМАНДЫ

Сейчас график становится всё более насыщенным. Сейчас нам предстоит провести два матча с "Реалом", а также вернуться к Лиге чемпионов. Нужно везде успевать. Это особенные игры с серьезным соперником, у них больше стимулов для выхода в финал.

ТАК СЫГРАЕТ ЛИ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ?

Официально пока точно не известно, но Лео - в заявке "Барселоны" на полуфинальный матч Кубка Испании. Каталонский клуб назвал состав команды на эту игру и, видимо, лишь перед началом встречи мы сможем понять - будет ли в стартовом составе хозяев поля аргентинский капитан, либо же нет. Но, по крайней мере, Лео Месси был 5 февраля на предыгровой тренировке каталонцев. Были открытыми первые 15 минут, поэтому трудно сказать, занимался ли Месси в общей группе вместе со всеми.

Полностью состав "Барселоны" на эту игру таков:

Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Малком, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Карлес Аленья, Артуро Видаль, Томас Вермален, Игнасио Пенья, Джейсон Мурильо, Кевин-Принс Боатенг.

Матч Барселона - Реал Мадрид пройдет сегодня, 6 февраля, в столице Каталонии и начнется в 23:00 по московскому времени.