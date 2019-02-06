Матч Барселона - Реал Мадрид: Главный тренер "Реала" сказал, насколько влияет Месси на их игру

Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Испании по футболу

В среду, 6 февраля, в Барселоне пройдет первое из трех Эль-Класико начала 2019 года. "Барса" примет на своем поле мадридский "Реал" в рамках полуфинала Кубка Испании. Эта встреча стала неожиданностью для всех футбольных болельщиков, т.к. получилась по воле жребия, который свел эти два клуба на стадии полуфинала.

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари дал предыгровую пресс-конференцию, рассказав журналистам о последних новостях из клуба и поделившись мнением о предстоящей встрече.

ПОЛУЧИТ ЛИ ПОБЕДИТЕЛЬ ЭТИХ ИГР ПРЕИМУЩЕСТВО В ЧЕМПИОНАТЕ ИСПАНИИ

- Это разные соревнования. Мы хотим выиграть все турниры и сосредоточиться на нашей игре так же, как и в предыдущих встречах. Важно то, как мы подходим к игре. Мы не можем думать дальше о будущем. Главное для всех нас - итог завтрашнего поединка.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВИНИСИУС ЖУНИОР ИГРОКОМ ОСНОВЫ?

- У нас нет как таковых игроков стартового состава.

ПОМОГАЮТ ЛИ БАРСЕЛОНЕ С КАЛЕНДАРЕМ

- Надеюсь, что нет, хотя это как минимум странно. Мы не устанавливаем календарь, этим занимается руководство Ла Лиги. Мы просто должны выйти на поле и выложиться.

О СВОЕЙ РАБОТЕ ТРЕНЕРОМ

- Мы любим соревноваться, и именно поэтому мы занимаемся этим с детства. В каждом матче, в котором вы участвуете, нет различий между играми. И к каждому матчу мы подходим с одинаковой естественностью.

ПРО ЛЕО МЕССИ

- Всегда хорошо играть против лучших футболистов в каждой конкретной игре. Но тот факт, сыграет он или нет, не влияет на нашу подготовку к матчу с "Барселоной".