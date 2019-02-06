2019-02-06T02:24:10+03:00
Телевизор

Листая старые могилы

В шоу «Главная роль» известные теледеятели, а также певцы и певицы разыгрывают знаковые сценки из культовых советских фильмов
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Яна Чурикова вжилась в образ Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа», Дмитрий Дибров стал товарищем Сааховым из «Кавказской пленницы», Наталья Подольская изобразила дворовую девку Фимку из «Формулы любви» и т. д.

Сначала показывали оригинальную сцену, а затем потуги наших дней. И если ветерана телевидения Диброва чем-то смутить, видимо, уже невозможно - ему все как с гуся вода, то Чурикова с Подольской заметно стыдились происходящего. Вот Фрейндлих с Мягковым, а вот Чурикова с безымянным статистом - хочешь не хочешь, а сравнишь себя с классиками киноэкрана. Стыдились, но превозмочь тщеславие не смогли - Первый канал все-таки, ну как не пойти.

Настроения в жюри тоже были неоднородны. Режиссер-актер Дмитрий Астрахан прикрывался профессиональным цинизмом, тревожно-эмоциональная Мария Шукшина по обыкновению не вполне отдавала отчет происходящему, а вот в глазах Александра Михайлова и Елены Яковлевой читался неподдельный ужас, выразить который им мешало воспитание.

Что нам всем хотели этим сказать? Должна же тут быть какая-то мысль? Ну, может, мостик там какой между эпохами или еще что-то?

Бросьте, ну какой мостик. Они больше не знают, как развлекать тех, кто у них еще остался. Иссякшее, сильно поглупевшее за последние годы телевидение жаждет возвращения в невинность, хочет чистоты и искренности. Взять все это теперь неоткуда, вот почему эстетические некрофилы, более неспособные трахнуть зрителя по-настоящему (ну в смысле изумить), вскрывают старые могилы: вот прах ваших кумиров - плачьте же и радуйтесь.

Только люди отчего-то не радуются. «Ничего, кроме отвращения», - лаконично комментируют увиденное читатели сайта kp.ru. Вместо того, чтобы испытывать сладкую ностальгию по прошлому, заложенную сценарием.

То-то Дибров удивится.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Всем миром против зомби

Павел САДКОВ

Посмотрите, с какой скоростью все вокруг превращается в прошлое. Вчерашние хиты крутят по радио «Ретро», а имена главных актеров в твоей жизни уже неизвестны тем, кто моложе 30. Супермодный Юрий Дудь с удивлением смотрит «Неоконченную пьесу для механического пианино» и оказывается безоружным перед Никитой Михалковым, шутить над которым молодежь начинает, едва научившись ходить без памперсов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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